Un any de l'obertura de Carrefour Andorra 2000

Andorra la VellaFa un any que la població li va dir adeu al mític Andorra 2000, però el canvi a millor ha estat tan gran que pocs se'n recorden de l'antic establiment. L'aliança que el Grup Pyrénées va establir amb Carrefour ha permès que la multinacional francesa sigui present al Principat amb la seva àmplia oferta alimentaria, i per celebrar que fa un any van obrir les portes, des d'aquest dimecres 27 d'octubre i fins al 14 de novembre, Carrefour Andorra 2000 oferirà descomptes insuperables. El mateix gerent de l'establiment, Tony Serrano, ha qualificat aquesta oferta especial de 'preus estrella', perquè, "cada dia destacarem un producte, ja sigui de la secció de frescos, com de decoració, passant pel Bon Appétit, que tindrà un preu extremadament baix".

Serrano ha explicat a aquest mitjà que, tant els consumidors com els empleats, han notat un canvi molt important d'ençà que Carrefour Andorra 2000 va iniciar el seu servei fa un any. "Hi ha hagut molt bona acceptació tant a escala interna com externa", afirma. "Malgrat que Andorra 2000 era una botiga emblemàtica, estava molt antiquada i vam passar a ser a una cadena internacional, amb l'aportació de molts productes nous que fins aleshores no es tenien", detalla el gerent de Carrefour Andorra 2000. L'establiment, que ocupa un espai de 6.000 metres quadrats, ha incorporat noves seccions que abans no existien, com el forn, "on cada dia s'ofereix pa i altres productes acabats de fer", a més del servei de restauració Bon Appétit, que abans no existia.

En l'àmbit intern, Serrano considera que s'han millorat molt els processos de mercaderies, i afegeix que "ara les entregues són més ràpides, eficients i variables, i disposem d'estoc suficient per abastir la demanda dels consumidors; els empleats han passat a pertànyer a una empresa de renom internacional i això ho valoren molt". A més, s'han incorporat processos d'eficiència energètica i sostenibilitat que milloren la gestió de l'establiment. Gràcies a l'acord amb el Grup Pyrénées, la multinacional francesa de distribució alimentària ha pogut desplegar-se al Principat, només amb l'Andorra 2000 si no amb els 'Carrefour City' que ha pogut obrir des d'aleshores, sent ja present a sis de les set parròquies del país.

