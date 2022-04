Un any de turbulències a Grifols

BarcelonaL'exitosa trajectòria de Grifols ha acostumat els seus treballadors i accionistes a una rutina de bones noves que sortia de la normalitat. En els últims mesos aquesta dinàmica s'ha torçat. Per primer cop en molt de temps, l'empresa catalana va viure el 2021 un exercici complicat. El tancament dels centres de recol·lecció de plasma a causa de la pandèmia va afectar la capacitat de Grifols d'accedir a la matèria primera amb què elabora els seus medicaments. Això va comportar uns resultats molt inferiors als que la companyia catalana acostuma a tenir, amb uns guanys de 182 milions que van ser un 70% inferiors als de l'any anterior. De fet, en els últims cinc anys mai havia guanyat tan poc (el segon registre més baix són els 597 milions del 2018).

Durant l'última dècada d'imparable creixement, sovint mitjançant la compra d'altres empreses, el principal problema que havia tingut Grifols era el seu nivell d'endeutament, però durant l'últim any també el seu compte de resultats ha patit i això es va reflectir en el preu de l'acció, que va caure un 30%.

Malgrat aquesta dinàmica, el 2021 Grifols va anunciar la compra de la companyia alemanya Biotest per reforçar la seva cartera de medicaments. L'operació, de 1.100 milions, és una de les més ambicioses de Grifols en els últims temps, per bé que queda lluny de les compres que li van fer veritables salts en el seu volum com van ser Talecris, el 2011, o l'entrada a la xinesa Shanghai RAAS, el 2018. La compra de Biotest va situar el deute de la companyia catalana en 5,4 vegades el seu ebitda (beneficis abans d’interessos, impostos i depreciacions), quan abans estava en 4,9 vegades. El deute al tancament de l'any era de 5.828 milions d'euros en una empresa que va tenir una facturació de 4.933 milions d'euros en tot l'any.

Si els resultats van viure un mal any i el deute va augmentar, l'empresa tampoc no va tenir bones notícies en el pla de l'ocupació. El 2020 la companyia va tancar amb 23.655 empleats. Però a la fi del 2021 l'empresa d'hemoderivats en tenia un 3% menys. Aquesta petita reducció de plantilla és la segona en els últims anys a l'empresa, que el 2019 havia arribat a superar els 24.000 empleats.

Les accions, lluny dels nivells del 2020

És en aquest context que al sector ha sonat el tam-tam d'una possible opa sobre Grifols. Ho va publicar per primer cop el blog d'informació financera Betaville a finals del mes passat. La publicació apuntava que dos fons, un de nord-americà i un de britànic, estarien estudiant presentar l'oferta de compra de manera conjunta. El passat dia 31 el banc d'inversió Renta 4 se'n feia ressò i en cinc jornades les accions van pujar un 9,5%. Fonts oficials de l'empresa no han volgut parlar de la qüestió adduint que no comenten "rumors o especulacions". I el cert és que en els últims dies l'acció de la multinacional catalana ha perdut l'impuls dels primers dies d'abril i que ara els títols valen un 6% menys que fa un mes, cosa que podria demostrar que el mercat no es creu aquesta suposada opa.

Es dona la circumstància que Grifols no passa pel seu millor moment de cotització. Just abans de la pandèmia, Grifols havia cotitzat per sobre dels 34 euros, en el que era el seu rècord històric. Però després d'un mal any 2021, ara mateix les accions ronden els 15 euros, raó que faria possible aquest intent d'adquisició. El valor en borsa de la companyia supera ara els 9.000 milions d'euros, que semblen assumibles quan ara fa dos anys havia superat els 20.000 milions.

No obstant, altres veus descarten que una opa es portés a terme perquè la família Grífols mantindrà el control de la companyia en qualsevol cas. Això respon al fet que l'empresa catalana té dos tipus d'accions: les de classe A i les de classe B. Les primeres donen dret a vot i estan bàsicament en mans del nucli dur accionarial de la companyia, que conformen Scranton, Rodellar, Ponder Trade i Deria, entre d'altres, i que agrupa part dels més destacats membres de la família fundadora. Una veu coneixedora de la situació és clara. "No hi ha res, no hi ha cap opa i sense el suport o consentiment del grup central no es pot fer perquè el nucli dur controla més del 40% del capital", explica.