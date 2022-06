Aprofita't de les Mid Season Sales

Encara resten uns dies abans que arribin les rebaixes d'estiu, però Pyrénées Andorra t'ofereix la possibilitat d'aprofitar-te de grans descomptes gràcies a les Mid Season Sales que s'allarguen fins al pròxim 23 de juny. Sense dubte una bona oportunitat perquè puguis estrenar roba, sabates i accessoris durant la revetlla de Sant Joan.

Una de les propostes ens arriba de la mà de Tommy Hilfiger que ens acosta moda tant per home com per dona ben fresca perquè la calor d'aquests dies no ens faci la guitza.

Si busquem comoditat i aires primaverencs, la firma italiana Diadora compleix amb aquestes característiques. Les seves esportives fetes en malla, lona i microfibra i el seu disseny esportiu fan que el nostre look del dia tingui un punt casual.

Si continuem buscant la comoditat, una altra opció és Le Coq Sportive, marca francesa que va néixer 140 enrere i que ha sabut adaptar-se als nous temps traient al mercat una línia de sabata esportiva feta amb matèries vegetals. Així sí, sense abandonar mai la seva icona en les seves peces, el gall gal, símbol francès per excel·lència.

Aquesta és només una mostra de tot el que et pots trobar en les Mid Season Sales. Arriba't fins a Pyrénées Andorra i descobreix més opcions que t'ofereix la campanya que finalitza el pròxim 23 de juny.