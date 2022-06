Aragonès afirma que la població del Pirineu decidirà sobre els JJOO d'Hivern

La Seu d'UrgellDurant la conferència inaugural de la 33a Trobada Empresarial al Pirineu, el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha exposat l'agenda estratègica del Pirineu que el govern català va tirar endavant amb l'objectiu 2030 per tenir un desenvolupament econòmic i social amb millors condicions per aquests territoris. En aquest sentit, ha remarcat, que el que millor exemplificarà aquesta aposta de la Generalitat pel Pirineu seran els possibles Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern l'any 2030. "És una excel·lent oportunitat pel Pirineu i per Catalunya", ha emfasitzat, assegurant que es faran comptant amb la ciutadania del Pirineu perquè puguin "decidir lliurement sobre aquest esdeveniment".

Aragonès ha volgut manifestar que a banda dels dies dels JJOO, hi haurà desenvolupament i progrés econòmic pel territori amb infraestructures necessàries per a la vida quotidiana. Així, ha exposat que calen millores a les línies de tren i a les carreteres, les quals s'han de fer igualment encara que no es facin els JJOO, però ha reconegut que un esdeveniment d'aquestes característiques agilitzaria el procés. Respecte a la candidatura, el president de la Generalitat ha explicat el bon treball conjunt que s'ha fet amb el Comitè Olímpic Estatal, que és qui ha de presentar la candidatura al Comitè Olímpic Internacional. D'altra banda, no ha volgut valorar el canvi de posició del Govern de l'Aragó. Sobre aquesta temàtica, el president de la Trobada, Josep Serveto, ha considerat que falta informació sobre la candidatura.

De fet, la plataforma Stop als JJOO, ha rebut a les 9 hores al president de la Generalitat davant del Palau d'Esports de la Seu d'Urgell amb càntics de no als jocs i amb pancartes.

D'altra banda, Aragonès ha afirmat les quatre grans transformacions que s'estan fent a Catalunya com la social, la verda, la feminista i la democràtica. En aquesta línia, ha detallat l'obertura de delegacions de Catalunya arreu del món, com a Andorra, Japó, Corea del Sud i a l'Àfrica Meridional. A més, també ha detallat l'aposta clara per la recerca i la innovació i l'impuls cap a la transició energètica. També ha reconegut que hi ha un procediment administratiu pensant en el paper, i que, per tant, cal una major digitalització per agilitzar processos. Finalment, Aragonès també ha estat qüestionat sobre el cas Pegasus, i ha informat que la setmana que ve presentaran una querella per poder aclarir qui va ordenar l'espionatge i amb quina voluntat.

En el discurs inaugural, l'alcalde la Seu d'Urgell, Francesc Viaplana, ha volgut fer autocrítica, principalment de les administracions. "Cal ajudar al teixit empresarial perquè també és ajudar a la ciutadania", ha manifestat, assegurat que és necessària una major entesa entre empreses i administracions, i ha reconegut que les administracions encara són massa lentes. "És important agilitzar els processos per donar resposta al teixit empresarial", ha indicat. Viaplana també ha demanat una millora de les comunicacions, telecomunicacions i infraestructures al Pirineu, i ha defensat la gran oportunitat del teletreball. "La possibilitat de treballar lluny de les grans ciutats és una oportunitat que no podem deixar escapar", ha explicat.