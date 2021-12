Autocars Nadal, com Coopalsa, discrepa de les compensacions atorgades per Govern

Andorra la VellaDes d'Autorcars Nadal també han admès que hi ha hagut "moltes diferències de càlculs" amb el Govern pel que fa a les compensacions per l'entrada del nou abonament mensual a 30 euros, que ha provocat una davallada dels ingressos, ha informat aquest dijous el director general d'Autocars Nadal, Bartumeu Gabriel. De fet, ha manifestat que no estan contents amb la compensació i que encara es troben amb discussions amb l'executiu. Tot i tenir "un greuge diferencial", des d'Autocars Nadal han manifestat que les diferències de càlcul no els afecten tant com a Coopalsa. En aquest sentit, l'acord amb l'executiu és fer les compensacions mensualment, i la primera, respecte al setembre, s'hauria d'haver fet a l'octubre. "No hem rebut cap compensació", ha remarcat Gabriel, assegurant que aquestes desavinences en el càlcul estan provocant un retard. El director general de la companyia, però no s'ha volgut a aventurar a dir cap xifra fins que no ho tinguin tot ben tancat, ja que es podria malinterpretar.

A més, també ha explicat que encara no se'ls ha compensat pels desajustos i per la davallada d'ingressos que han tingut per la Covid-19. Concretament, ha informat que el primer any de concessió ja està tancat, però encara no està liquidat, i pel que fa al segon any, de setembre del 2020 a agost del 2021, encara s'estan fent els càlculs. En aquest sentit, Bartumeu ha confessat que la davallada d'aquest segon any no ha estat tan forta com la del primer, però "hem tingut variacions" a causa de les diferents restriccions d'aforament que s'han anat aplicant. D'altra banda, l'entrada del nou abonament mensual a 30 euros tampoc ha suposat un increment molt gran d'usuaris. De fet, la gran majoria eren usuaris habituals o usuaris que tenien altres tarifes.

Gabriel ha fet aquestes declaracions durant la presentació dels resultats de l'enquesta de satisfacció del 2021 que ha fet la companyia sobre la Línia 1 i el Bus Exprés. "Estem contents dels resultats perquè són satisfactoris" i cal destacar els bons resultats que s'han obtingut quant al tracte dels conductors, ha informat, afegint que gran part dels usuaris també manifesten que utilitzen el transport públic per contribuir amb el medi ambient. En percentatges, un 54,46% dels enquestats viatgen en autobús per contribuir a reduir l'emissió de CO2 a l'atmosfera; un 41,69% ho fan per no disposar de vehicle propi i un 26,75% per estalviar-se l'estrès de conduir. A més, els usuaris també valoren el fet de poder tenir temps per a ells mateixos durant els trajectes amb el transport públic. En línies generals, i sent una valoració de 0 a 5, Autocars Nadal ha rebut una nota de 3,5 en l'enquesta d'aquest 2021, sobretot per l'actitud i la professionalitat del conductor.

D'altra banda, Gabriel també ha destacat que la meitat dels usuaris aproven la recuperació de la parada de davant de l'hotel Màgic, provocada per les obres a l'avinguda Fier i Rossell. Cal recordar que aquesta parada s'havia tret, i des d'Autocars Nadal consideren que seria interessant deixar-la definitivament, ja que els ciutadans estan molt contents amb la parada per anar al centre d'Andorra la Vella, a la CASS o a Correus i La Poste. L'enquesta es va fer entre el 22 i el 30 de novembre i hi van participar un total de 414 informants, dels quals 191 van respondre personalment les preguntes d'uns enquestadors i 223 ho van fer a través del mòbil o d'una tauleta després d'escanejar un codi QR que es trobava a l'interior dels vehicles.

Pel que fa als horaris i la puntualitat, han rebut una nota del 3,19 i un 3,26. "La puntualitat és satisfactòria, tot i que hi ha usuaris que han manifestat que a vegades anem tard", ha expressat Gabriel, manifestant que en moltes ocasions no depèn d'ells. "És difícil garantir arribar a l'hora quan hi ha trànsit" i ha remarcat que l'única forma de poder garantir i poder augmentar el transport públic és tenir uns carrils adaptats pels busos. Aquesta situació ja s'ha tractat en comissions i amb el departament de Transport i Mobilitat, i en aquest sentit, ha comentat que hi ha moltes zones del país amb doble carril de pujada i de baixada i, per tant, "igual se n'hauria de posar un exclusivament pel bus".

Per incentivar la participació, Autocars Nadal sortejava un patinet elèctric entre els usuaris que responguessin l'enquesta i el premi ha recaigut en Núria Picón, una escaldenca de 21 anys que no disposa de vehicle propi. L'acte també ha servit per presentar la nova campanya per fomentar l'ús del transport públic sota l'eslògan 'Temps per a tu: jo et porto', que s'emmarca dins de la promoció que han de fer les companyies, tal com estableix la concessió amb l'executiu. La campanya es farà cada any canviant l'eslògan, ha informat Gabriel.