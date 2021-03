Avenç de fons de 300.000 euros per impulsar l'edifici d'habitatges a preu assequible

Andorra la VellaEl Govern ha decidit tirar endavant un avenç de fons de 300.000 euros per finançar els treballs d’elaboració del projecte constructiu d’un edifici d’habitatges de lloguer a un preu assequible. Cal recordar que aquest edifici es construirà en la parcel·la que el comú d’Andorra la Vella va cedir al Govern a la zona de la Borda Nova. Tal com ha posat en relleu el ministre portaveu, Eric Jover, l’executiu ha decidit no esperar que la llei de l’Institut Nacional de l’Habitatge, que es troba a tràmit parlamentari, estigui aprovada per impulsar aquest projecte i ha optat per avançar ja els passos per materialitzar la construcció d’aquest edifici tenint en compte que l’habitatge és “un problema candent”.

Així, Jover ha manifestat que l’executiu “no vol perdre ni un minut” en actuar en matèria d’habitatge i que precisament per això (malgrat la llei que determina que serà el futur fons publicoprivat el que construirà i gestionarà aquest edifici encara no està enllestida) es tira endavant l’avenç de fons amb la intenció que posteriorment es consolidi a través d’un crèdit extraordinari, que es plasmarà mitjançant una esmena al projecte de llei de l’Institut Nacional de l’Habitatge.

Cal recordar que aquest immoble s’ubicarà en una parcel·la d’uns 2.822 metres quadrats entre el carrer Terra Vella i el passatge Borda Nova i que poc abans de l’inici de la pandèmia la corporació d’Andorra la Vella va cedir a l’executiu.