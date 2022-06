Bancs andorrans han bloquejat actius de clients russos

Andorra la VellaEl Govern ha informat que bancs del país han fet diversos bloquejos menors a clients russos. En aquest cas, els bloquejos s'han fet a persones residents a Rússia amb un compte a Andorra el qual superava, per algun motiu, els 100.000 euros. El ministre portaveu, Eric Jover, ha declarat que han estat els mateixos bancs qui han fet el bloqueig en el marc de les sancions econòmiques internacionals a Rússia i Bielorússia pel conflicte a Ucraïna.

D'altra banda, i seguint amb les sancions marcades per la Unió Europea, l'executiu ha aprovat un nou decret de sancions internacionals. Concretament, el nou decret afegeix 65 persones físiques i 18 persones jurídiques a la llista de persones a les quals se'ls pot bloquejar els actius. Respecte a aquesta casuística, Jover ha indicat que de moment no s'ha detectat cap sanció important, en canvi, sí algunes de secundàries, com aquests bloquejos efectuats pels bancs. En l'actualitat, hi ha 1.160 persones físiques que apareixen a la llista de Rússia i 101 persones jurídiques, i pel que fa a Bielorússia, la xifra és de 183 persones físiques i 27 jurídiques.