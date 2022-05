BSABanc assoleix el millor resultat de la seva història amb 11,3 milions de benefici el 2021

Andorra la VellaBSABanc ha tancat els comptes de l'exercici 2021 amb un resultat d'11,3 milions d'euros, un 11,79% més que l'any anterior, el que representa el millor benefici de la història de l'entitat. És el cinquè any consecutiu que el banc supera la xifra dels 10 milions d'euros en un entorn de tipus d'interès baixos i amb una transformació accelerada del negoci bancari.

Els fons propis, que fundacionalment eren de 30 milions d'euros, sumen ara 110 milions, fent evident l'esforç de l'entitat per incrementar les seves reserves i donar així una seguretat més gran als accionistes i clients. La rendibilitat dels fons propis (ROE), és del 10,67%.

Al tancament de l'exercici 2021, la ràtio de solvència (Phasi-in) ha estat del 20,59%, un indicador que mostra un equilibri adequat entre la capitalització de BSABanc i la concessió de préstecs i crèdits a clients, i molt per sobre de la mitjana dels bancs andorrans i del conjunt de bancs europeus. La ràtio de liquiditat és del 418,69%, quadruplicant el mínim exigit del 100%.

L'atracció de BSA a la plaça andorrana es manifesta per l'increment dels recursos de clients que ha estat de l'11,69% respecte del 2020, i també pels guanys continus de quota de mercat en targetes de crèdit, tpv, clients particulars i empreses. Així, BSABanc té un terç de la quota de mercat d'empreses del país.

La inversió creditícia a clients va créixer el 2021 en 37 milions d'euros, el que demostra la confiança i fidelització dels clients amb el banc Aquest augment de l'activitat creditícia es desenvolupa acompanyada d'una bona ràtio de morositat que s'ha situat en el 3,8%.

Miquel Alabern, president de BSABanc, ha destacat que "hem estat capaços de crear un model de negoci bancari atractiu per als clients, rendible per als accionistes i positiu per a l'economia andorrana, un model que aporta valor, compromís, solvència i confiança. Les xifres del 2021 són excepcionals i hem sabut gestionar les adversitats per estar al costat dels nostres clients; créixer com a banc amb guanys de quotes de mercat i de benefici; i ser un banc referent en servei".

Entrada al grup MoraBanc

BSABanc ha tancat un exercici excepcional, amb xifra rècord de benefici, en un any marcat per la seva entrada al grup MoraBanc, que va adquirir el 2021 el 50,97% de les accions del llavors BancSabadell d'Andorra, a Banc Sabadell.

L'entitat ha formulat els comptes del seu 21è exercici social, tancat a 31 de desembre de 2021 i se sotmetran a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes que tindrà lloc el proper 30 de juny.