La Cambra reclama que es mantingui una fiscalitat competitiva i que es defensin les especificitats a Europa

Andorra la VellaMantenir una fiscalitat atractiva i competitiva i afrontar l'encaix a Europa preservant la idiosincràsia i els interessos del país en el procés de negociació. Aquests són dos dels cinc eixos que segons la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis són prioritaris "per al progrés del país". S'hi afegeixen donar un suport real als sectors tradicionals perquè es puguin adaptar als reptes de la globalització i promoure la diversificació econòmica; accelerar la transformació digital i impulsar la transició ecològica i reconduir les actuacions en matèria d'energia i clima.

D'aquesta manera, el president de la Cambra, Josep Maria Mas, ha manifestat durant la presentació de l'informe econòmic 2020 que Andorra "ha de mantenir una fiscalitat atractiva, és a dir, baixa en relació amb els països de l'entorn". En aquest sentit, ha defensat que no hauria de superar el 25% malgrat la pressió sobre les finances públiques a causa de l'impacte de la pandèmia. També ha defensat que les reformes han de ser harmonitzades amb els comuns, que no poden perjudicar cap sector i que han de servir per impulsar la digitalització, la innovació, el desenvolupament sostenible i "altres pràctiques que aportin competitivitat a l'empresa i a l'economia andorrana en general". Sobre la taxa turística, ha defensat que sigui finalista, però també ha demanat que es tingui en compte el sector sobre la seva finalitat. El cap de Govern, Xavier Espot, ha manifestat en el seu discurs el que ja havia avançat en el debat d'orientació política, que es farà una revisió de les deduccions de l'impost de societat i les plusvàlues de l'habitatge, no amb un objectiu d'incrementar la recaptació sinó que això pugui ser "una palanca de canvi social i econòmic" promovent l'ocupació dels col·lectius més vulnerables, fomentant la digitalització i el mecenatge, evitant que es buidi de sentit l'impost i també aportant una claredat i simplificació major a aquests impostos. En aquest sentit, ha remarcat que del que es tracta és que una part "molt petita" d'empreses que ara com ara tenen beneficis i no paguen res, paguin "una mica". També s'ha referit a l'esforç d'harmonització i al treball que han de fer de manera conjunta el Consell General, el Govern i els comuns sobre el marc fiscal del país. Quant a la taxa turística, s'ha mostrat obert que es pugui escoltar el sector sobre la seva finalitat.

Sobre l'encaix a la UE, Mas ha manifestat que "al sector empresarial li resulta difícil projectar les oportunitats que pot oferir la integració al mercat interior i l'impacte positiu en l'economia" i s'ha mostrat preocupat per totes les obligacions que se'n poden derivar. En aquest sentit, ha defensat que la UE no pot exigir a Andorra el mateix que a altres grans estats i ha manifestat que hi ha la voluntat de treballar de manera conjunta amb el Govern per fer arribar el neguit de l'empresariat i la defensa dels seus interessos. Espot ha destacat que la negociació amb la UE és "transcendental" per a Andorra i que facilitarà l'accés d'Andorra a un dels mercats més "rics i pròspers" del món. Ha destacat que s'encaren aquestes negociacions defensant la idiosincràsia del país. Ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat tant al sector empresarial com als representants de les professions liberals i ha recordat que no s'ha començat a negociar ni la lliure prestació de serveis ni el lliure establiment i ha afegit que hi ha un seguit de qüestions que Andorra defensarà a "capa i espasa". Ha lamentat, però, les crítiques, ja que ha recordat que el nombre de reunions que s'han fet "ha estat ingent" per mantenir informats els diferents sectors i ha advertit que es defensaran les especificitats que siguin lògiques perquè el que no es farà serà advocar per "restringir encara més l'exercici" del que ho està actualment ni determinades especificitats "que no existien ni en el règim preconstitucional". Espot també ha destacat que ara el Govern el que farà serà incidir més en els avantatges que pot comportar aquest acord i ha recordat que haurà de ser referendat per la població.

Des de la Cambra de Comerç han celebrat que prosperi el projecte de la zona franca i han fet una crida a impulsar la transició digital. En aquest sentit, Espot ha recordat el programa de transformació digital al qual es destinarà 20,6 milions i que en dos anys el 70% dels tràmits es podran fer en línia. Tant Espot com Mas s'han referit al programa d'ajudes a les empreses per a la digitalització per al qual es vol comptar amb el finançament del banc europeu de desenvolupament.

Mas també s'ha referit a la necessària col·laboració publicoprivada per "abordar el repte de redefinir el projecte turístic" i en aquest sentit el cap de Govern ha reconegut que cal ampliar la zona de captació dels visitants i caminar cap a un model turístic més "sostenible i de qualitat".

Pel que fa a la diversificació econòmica, des de la Cambra es defensa que aquesta captació d'inversors es faci tenint en compte la identificació amb l'ecosistema empresarial. El cap de Govern també s'hi ha referit en el seu discurs a aquesta diversificació i ha defensat que el projecte de Grifols pot ser una palanca, pel seu atractiu i també per donar una sortida professional als joves. Mas ha compartit que pot ser un projecte atractiu per al país i que pot generar que altres empreses se sentin atretes per venir al país.

Quant a la sostenibilitat, ambdós s'ha referit a la llei d'economia circular i les oportunitats que ha de suposar per al país.

Mas ha detallat en el seu discurs les dificultats que l'economia del país va travessar l'any passat arran de la pandèmia i de la forta dependència del sector dels serveis i ha assenyalat els indicadors que comencen a ser positius. En el mateix sentit, i tot i no voler "pecar d'optimisme desmesurat" Espot ha destacat que sí que es pot parlar de recuperació econòmica encara que " sigui fràgil".