Campanya de promoció de l'aeroport Andorra-la Seu a Madrid

Andorra la VellaAndorra Turisme engega aquest dilluns una campanya de comunicació per promocionar el nou vol que connecta l'aeroport d'Andorra-la Seu amb la capital d'Espanya. La promoció es durà a terme a tota la Comunitat de Madrid i s'allargarà fins al 17 d'abril. D'aquesta manera, i sumant esforços a la campanya de comunicació d'hivern, la voluntat és incidir i reforçar la comunicació d'aquesta nova ruta aèria directa entre Madrid i Andorra, que permetrà als visitants madrilenys arribar al Principat en menys de dues hores i mitja.

L'objectiu d'aquesta campanya de comunicació és informar de la nova ruta, però també apropar les pistes d'esquí andorranes als turistes madrilenys, tot escurçant de forma significativa la durada del viatge respecte a altres mitjans de transport fins ara existents.

Des d'aquest dilluns i fins al 30 de gener, s'activa una campanya de publicitat exterior, en concret la promoció serà visible a través de la retolació d'autobusos que recorren les principals línies de la ciutat de Madrid. Aquesta acció es veurà reforçada mitjançant una campanya digital als principals mitjans de comunicació de la Comunitat de Madrid, així com a través de xarxes socials com Facebook i Instagram, que s'allargarà fins al proper 17 d'abril, per poder cobrir tota la temporada d'hivern.

Nou concepte creatiu

Per aquesta campanya de comunicació s'ha creat un nou concepte creatiu, tot posant en relleu una de les icones més representatives de l'oferta turística d'hivern del país i que permet precisament l'accés directe a les estacions d'esquí, com és un telecabina. A més, s'afegeix l'efecte de l'ombra de l'avió que fa que es destapi el concepte d'una nova línia aèria.

La inversió total que s'ha destinat en el pla de mitjans publicitaris és de 80.000 euros.