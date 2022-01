Govern nega més ajudes a la restauració

Andorra la VellaEl Govern es nega a dotar de més ajudes econòmiques al sector de la restauració, un dels més damnificats per l'esclat de la crisi sanitària del coronavirus al país i que amb l'arribada de la variant òmicron ha vist limitada la seva activitat amb l'objectiu de prevenir la propagació del virus. Així queda palès en un comunicat transmès aquest dimarts per l'entitat que aglutina gran part dels establiments, la Unió Hotelera (UHA), en el qual informen que fa unes setmanes van dur a terme una reunió amb l'executiu per expressar-los "la realitat que estem vivint".

D'aquesta manera, expliquen que els van comentar la situació del sector arran de les noves mesures decretades amb la irrupció de la nova variant del virus, per la qual els restaurants van veure reduïts els seus ingressos de manera considerable durant una de les èpoques més pròsperes per l'activitat econòmica, les festes de Nadal. "A causa de les restriccions dels sopars d'empresa i de Nadal, les nostres facturacions van tornar a patir una caiguda important i es van veure seriosament compromeses, ja que representen el 40% de la facturació total del mes de desembre", exposen.

A banda, també els van fer coneixedors de les conseqüències per al sector de les noves mesures, assenyalant que es troben limitats per les restriccions d'aforament, les quals es troben entre el 60 i el 65% del total, un fet que suposa una disminució dels ingressos en la mateixa proporció, és a dir, en un 40%, mentre "encara suportem les càrregues de les despeses fins al 100% com si les restriccions esmentades no existissin".

Tal com manifesten des del sector, tot i la bona voluntat dels restauradors per complir amb les mesures del Govern, consideren necessari que s'adoptin ajudes, siguin directes, com per exemple suport o descomptes en els subministraments, o indirectes, com ajudes als lloguers, de la mateixa manera que es van aplicar durant els primers mesos de la pandèmia. A més, recorden que encara queden tres mesos de temporada i "és necessari donar fluïdesa a l'activitat empresarial del sector".

Amb tot, posen en relleu que la resposta de l'administració ha estat "una negativa total", al·legant que "no volen crear un precedent perquè hi ha d'altres sectors econòmics que també pateixen restriccions". Davant aquesta resposta, des de l'UHA són sabedors que tots els sectors pateixen alguna restricció, però consideren necessari "quantificar-les" per observar-ne l'impacte real en cada àmbit, tot exposant que "el nostre sector concentra el seu servei en unes hores molt puntuals del dia, sense poder allarga-ho al llarg del mateix". En referència a les ajudes indirectes, des de l'entitat comenten que l'executiu els va notificar que "altres agents econòmics ja van fer un esforç important en èpoques passades" i que avui dia "no formen part de la corresponsabilitat".

Quant a les limitacions que afronta el sector, amb una reducció de l'aforament i del màxim de sis comensals per taula, ressalten que es tracta d'una discriminació en comparació amb les mesures als domicilis particulars, als quals hi poden haver fins a deu persones, una realitat que consideren injusta vista la baixa pressió sobre el sistema sanitari i, sobretot, tenint en compte que "la majoria dels contagis es produeixen en immobles particulars i no als locals de restauració".

Per tot el que ha estat exposat, des de l'UHA demanem que es revisin "amb urgència" les mesures limitatives d'aforament, d'espais i horàries, i que es plantegin la possibilitat d'atorgar ajudes econòmiques al sector per compensar la caiguda d'ingressos que han patit i pateixen amb l'accés a nous crèdits tous avalats. Per cloure, asseveren que és necessari "no deixar caure una activitat econòmica molt tocada durant els darrers dos anys i que no es podrà recuperar tenint en compte el context actual".

Bona ocupació durant el cap de setmana

Les xifres d'ocupació hotelera continuen sent bones tant entre setmana com durant el cap de setmana després de les festes de Nadal, tal com informen des de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA). Concretament, aquesta darrera setmana del 10 al 16 de gener hi ha hagut una ocupació hotelera del 62,29% entre el dilluns i el divendres i del 81,64% durant el cap de setmana.

Segons detalla en un comunicat el director de l'UHA, Jordi Pujol, els caps de setmana de gener estan tenint unes bones xifres, i esperen que aquestes es puguin acompanyar també entre setmana.