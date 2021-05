Carlos Aso, nou CEO del grup Andbank

Escaldes-EngordanyLa comissió executiva d’Andbank ha proposat Carlos Aso com a nou CEO del grup, informa l'entitat aquest divendres en un comunicat. Aso, qui des del 2015 al 2021 ha desenvolupat el càrrec de conseller delegat d’Andbank Espanya, relleva Ricard Tubau, qui tanca una etapa de tretze anys liderant l’entitat. Tubau seguirà lligat a Andbank, com a membre del seu consell d’administració. "Això és coherent amb el seu interès d’obrir una nova etapa professional com a 'board' membre d’empreses familiars", afirma el comunicat.

Ricard Tubau es va incorporar al grup com a director general adjunt el 2008 procedent de The Boston Consulting Group, firma en la qual va ocupar el càrrec de 'partner' and 'managing director'. Llicenciat en Ciències Empresarials, màster en Direcció d’Empreses per Esade i MBA per Harvard Business School, va iniciar la seva carrera professional al Banc de Sabadell d’Espanya i a Nova York.

Al llarg d’aquests tretze anys a l’entitat, Tubau ha liderat l’expansió internacional del banc, posant els fonaments del que ara és Andbank en termes de diversificació geogràfica i d’incorporació de nou talent al grup. En aquest període, el grup ha multiplicat el seu volum x 4,3, passant de 6.400 milions d’euros en actius sota gestió el 2008 a 27.600 milions d’euros el 2021. En l’actualitat Andbank està present a dotze països amb un equip de més de 1.000 professionals. El grup Andbank va tancar el 2020 amb un benefici de 29,5 milions d’euros, un 5% més que l’any anterior i un TIER 1 del 16,03% consolidat.

Segons Manel Cerqueda, president del grup, “Ricard Tubau ha liderat la transformació del que avui és una entitat molt més global i millor adaptada als temps actuals. Coincideix el relleu amb la finalització del Pla Estratègic 2018-2021 complint amb els objectius establerts pel consell. Això ens permet ser una entitat més diversificada, més global i millor orientada a satisfer les peticions dels nostres clients”.

Carlos Aso es va incorporar a Andbank procedent de Deloitte i The Boston Consulting Group l’any 2009 com a sotsdirector general del grup i responsable de desenvolupament de negoci. L’any 2015, va ser nomenament conseller delegat a Andbank Espanya, posició des de la qual ha impulsat el creixement del banc tant de manera orgànica com inorgànica, posicionant-lo com una de les entitats de banca privada de major rellevància en el mercat espanyol i la 8a en el rànquing de banca privada.

En els últims tres anys, l’entitat, que a Espanya té un volum de 15.250 milions d’euros, ha dut a terme vàries operacions corporatives entre les quals destaquen l’adquisició de Merchbanc el 2018, la integració del negoci d’Esfera Gestión l’any 2020, l’adquisició del banc privat Degroof Petercam Spain el 2021 i la creació del neobanc 'premium' Mynvestor, primera 'fintech' espanyola per volum de negoci.

Aso seguirà lligat de manera estreta al negoci d’Espanya, formant part del consell d’administració d’Andbank Espanya i marcant l’estratègia de creixement tant d’Andbank a Espanya com a MyInvestor.

Canvis al consell d’administració

En la junta general d’accionistes d’Andbank, del 28 d’abril, van deixar el consell d’administració Manel Ros i Josep Vicens, que han ocupat un lloc al consell i a la comissió executiva durant 20 i 16 anys respectivament. Ambdós s’han incorporat com a consellers dominicals al consell d’administració d’Andbank Espanya.

Finalment, i també en la darrera junta general, es va aprovar la incorporació de César Valcárcel com a conseller independent d’Andbank, que ha desenvolupat la seva vida professional en banca internacional, especialment els últims vint anys, i fins al 2020, a la filial espanyola de Bank of New York, on va ser director general.