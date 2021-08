Les cases rurals també volen 'fer l'agost'

Andorra la VellaL'agost és el mes de vacances per excel·lència. Qui més qui menys procura agafar-se uns dies lliures per anar a la platja o gaudir de la muntanya i enguany, malgrat viure encara en plena pandèmia, sembla que no serà diferent. Si fa uns dies la Unió Hotelera d'Andorra (UHA) confirmava la recuperació del sector amb xifres d'ocupació que rodaven el 90%, ara són els allotjaments rurals els qui també respiren alleujats.

La Julieta, que gestiona quatre allotjaments a través de l'empresa R de Rural, així ho constata. "Ens ha trucat molta gent per preguntar i sol·licitar estances curtes, i també comptem amb els clients fidels que cada any tornen a les nostres cases rurals", assegura. Des de R de Rural, amb Casa Mariola i Era Mariona, a Ordino, i Borda del Mollà i Casa Rural de les Arnes, a Encamp, consideren que, "malgrat tenir un juliol més fluix, no ens podem queixar".

La Manela, responsable de Cal Xixamo, a Canillo, creu que, a causa de la pandèmia, "moltes famílies han preferit reservar una casa rural en comptes d'una habitació en un hotel, per evitar les aglomeracions als espais comuns". Aquest tipus de visitant és el que busca fer excursions en espais oberts i a l'aire lliure i baixa poc als carrers comercials d'Andorra la Vella, assegura. La Manela tindrà la casa plena tot l'agost, a diferència del juliol, que només va estar ocupada cinc dies. "El que també he notat és que tots els clients d'aquest any són espanyols. Normalment sempre tinc gent de tot arreu; al juliol vaig tenir algú internacional, però ara a l'agost tot espanyols", recalca. I és que el turisme de proximitat es fa notar amb la forta presència al país de turistes vinguts d'Espanya. "La gent encara té una mica de por per la pandèmia perquè he tingut algunes cancel·lacions i hi ha gent que ha reservat el darrer moment", comenta. L'allotjament de Cal Xixamo està situat prop de les pistes d'esquí i la Manela sempre té clients a l'hivern. Encara que sigui de mal dir, la pandèmia ha beneficiat les cases rurals, ja que gran part dels turistes ha optat per buscar espais íntims on poder gaudir de les vacances i la Manela té la sensació que "aquest estiu hi ha més gent interessada per aquest tipus de residències".

Menys optimista es mostra la Mònica, de la casa rural Cal Batlle, situada a Ordino, que també tindrà ple l'allotjament a l'agost, "però és perquè és un mes que sempre està ple, no pas perquè hi hagi més turistes". La Mònica considera que les cases rurals tenen "la mateixa ocupació que els hotels" i recorda que s'ha de tenir en compte "les poques places que hi ha en una borda". "Les cases rurals, amb cinc o sis persones ja són plenes així que no són representatives", diu. Tot i això, admet que sent els carrers més plens que al juny i el juliol i les previsions, en general, són bones per al sector turístic.

Tot i no tenir una associació que representi i doni veu els propietaris dels allotjaments rurals, al Principat hi ha més d'una vintena de cases d'aquestes característiques. Tots els mencionats en aquest reportatge, s'ofereixen a la web d'Andorra Turisme per la seva qualitat i tradició. La seva regulació es fa a través de la llei d'allotjaments turístics rurals, que també inclou els de la xarxa de refugis de muntanya no guardats i els de la xarxa de refugis guardats, com el refugi de Sorteny o el de l'Illa, per exemple.