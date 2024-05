La CASS afirma que ajornar l'edat de jubilació a 67 anys milloraria la sostenibilitat de les Pensions

Andorra la VellaA l’entrevista de l'”Avui Serà Un Bon Dia” d'RTVA, Marc Galabert, president de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS), ha exposat els principals aspectes del projecte de pressupost per al 2025 i ha comentat la situació legal del director de la institució, Josep Escoriza.

El futur del Sistema de Pensions

Galabert també ha abordat el futur del sistema de pensions, afirmant que a curt termini la situació és controlable, però a llarg termini representa un gran repte, descrivint-ho com “un tsunami”. Ha subratllat la necessitat urgent de debatre aquest tema, malgrat ser un debat incòmode. Afirma que una opció que ja està contemplada per la CASS seria fixar l’edat de jubilació en 67 anys. Que no és una qüestió ideològica sinó una mesura feta arran les dades de la CASS, el sistema de pensions no està sent sostenible segons Galabert i s’hauran de prendre mesures des del Consell. El president de la CASS creu que el Sistema de Pensions serà abordat pels grups parlamentaris aquesta legislatura.

“Aquesta és una de les mesures que està sobre la taula, no perquè ideològicament consideri que hagi de ser així” assegura Galabert “Valorem mesures que puguin fer sostenible el sistema” afegeix el president de la CASS. “Fem propostes que siguin coherents amb allò que ha recorregut en altres països, però també que ajudin a fer sostenible el sistema”.

“El fet que tinguem aquesta reforma del sistema de pensions és una part crucial. La CASS té dues branques molt diferenciades la branca més present lligada a la malaltia o la branca més a futur més lligada a les pensions. Jo puc ser simplista i dir que estic malalt, i la branca de malaltia es pot veure més o menys però la de jubilació segur que la veurem”, ha afirmat Galabert.