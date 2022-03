La CASS proposar augmentar l’edat de jubilació als 67 anys

Andorra la VellaEntre les diferents mesures de la reforma de la branca de les pensions, la Caixa Andorra de la Seguretat Social (CASS) proposa augmentar l'edat de jubilació als 67 anys de forma gradual. Concretament, la intenció seria allargar aquesta edat de jubilació durant vuit anys, a raó de tres mesos per any. Entre les altres mesures, també destaca la proposta d'elevar la cotització quatre punts, ja que passaria del 12 al 16%.

La CASS ha presentat al Consell General una sèrie de mesures per a la reforma de les pensions, ja que es preveu que l'esperança de vida en néixer augmentarà en set o vuit anys en una generació. D'aquesta manera, des de la CASS indiquen que el 2024 la branca de jubilació entrarà en dèficit, i que pel 2039 s'haurà esgotat el fons de reserva de la jubilació. De fet, en l'informe també expliquen que cap a l'any 2023, el dèficit de la branca de jubilació serà superior al 10% del PIB i el fons de reserva s'haurà convertit en un deute del 50% del PIB.

La proposta de la CASS també preveu la creació d'un sistema de 'comptes individuals' que reemplaci el sistema de punts per a menors de 45 anys. D'aquesta manera, el factor de conversió passarà de 9,6 a 17 durant 25 anys. També proposen penalitzar la jubilació anticipada amb un 7% per any essent l'edat mínima els 63 pels treballadors que es jubilen en el sistema de punts, i bonificar la jubilació demorada des de l'edat legal de jubilació als 72.

Des de la parapública defensen que la reforma del sistema no serà definitiva i que caldrà intervenir de nou. Tal com expliquen, l'objectiu de la reforma ha de ser substituir els mecanismes obsolets, rectificar els que s'hagin demostrat ineficaços i enrobustir els que continuïn sent eficients.