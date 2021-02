Cau més d'un 50% el transport internacional de viatgers

Andorra la VellaArran de la pandèmia el transport públic de passatgers s'ha vist afectat tant per les mesures preventives adoptades per evitar l'expansió del virus, com per les restriccions de mobilitat fruit de la crisi sanitària. Així, durant el 2020 les companyies andorranes de línies regulars internacionals de viatgers han realitzat un total de 13.959 viatges: 6.184 viatges cap a l'estranger i 7.775 viatges amb destinació el Principat d'Andorra. En comparació amb les dades del 2019, el total de viatges cauen un 53,4% durant el 2020. Més concretament, els serveis d'entrada disminueixen un 53,5% i els de sortida cauen un 53,2%. Tal com publica el departament d'Estadística, del total de sortides, el 73,6% van tenir Barcelona com a destinació, el 12,3% Lleida, el 8,8% Tolosa, el 3,2% Porto i el 2% la Costa Daurada.

73,6% Destinació a Barcelona del total de sortides

Respecte als viatgers durant l'any 2020, s'han transportat un total de 144.810 passatgers: 74.885 passatgers cap a l'estranger i 69.925 passatgers amb destinació el Principat d'Andorra. Respecte al 2019, el nombre de passatgers transportats cau un 55,9%, amb un -57% els que entren i un -54,7% els que surten.

Les dades del 2020 presenten un augment de la proporció de residents que es veu incrementada a partir del mes de setembre. En canvi, per contrapartida, els visitants d'altres procedències són els que davallen en una major proporció a causa de les restriccions. Del total dels viatgers, el 14,9% eren residents al Principat i el 86,8% eren visitants. D'aquests darrers, el 71,3% eren residents a Espanya, i únicament el 3,1% ho eren a França.

25 i 44 anys Franja d'edat de la majoria dels visitants

Pel que fa al perfil dels passatgers, baixa l'excursionista i la majoria dels visitants se situen en una franja d'edat entre 25 i 44 anys, el que suposa una disminució dels de menor edat i de les persones majors de 65 anys. Quant a les visites, els motius personals que més s'han incrementat són les visites a familiars i amics, seguides del turisme esportiu.