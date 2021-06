Un centenar d'empresaris, inversors i emprenedors participen a la primera edició de l'Andorra Business Market

Andorra la VellaLa primera edició de l’Andorra Business Market que se celebra aquest divendres a Andorra la Vella ha superat totes les previsions de participació. Més de 130 persones, entre empresaris, inversors i emprenedors formen part de diverses reunions, en un acte que organitzat per Andorra Business.

La inauguració ha anat a càrrec del ministre de Presidència, Economia i Empresa, i president d’Andorra Business, Jordi Gallardo, que ha fet una presentació de les oportunitats de negoci a Andorra. Gallardo ha destacat que “l’objectiu de l’esdeveniment era connectar l'ecosistema empresarial d'Andorra amb la xarxa d'inversors, Business Angels, i Venture capital d'àmbit nacional i internacional, i creiem que s’han assolit totes les expectatives”. El programa compta amb taules rodones, conferències, rondes d'inversió i espais de networking. Tot això, obert a models d'inversió en fase embrionària, de desenvolupament i consolidació, així com d'adquisició d'actius i inversió empresarial.

Per la seva banda la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha explicat que “hem aconseguit agrupar inversors del país en un fòrum amb contactes internacionals i hem apropat Andorra a grups inversors internacionals per impulsar l'ecosistema emprenedor, d’startups i empresarial, i l'atracció de talent i iniciatives. En definitiva, ha estat una aposta per l'emprenedoria i el desenvolupament empresarial amb un format que potenciava la connexió entre inversors i emprenedors”.

Els participants de l’Andorra Business Market

Entre els ponents, ha destacat la presència del britànic Tom Horsey, considerat un dels Business Angels més actius d'Europa i CEO de StartupLabs o Paloma Cabello, inversora i assessora per a empreses tecnològiques amb una àmplia experiència en l'ecosistema empresarial, emprenedor i startup, presidenta actual d'HG Beyond, i ha estat la primera persona europea en estar al Consell Global d'Inversió del MIT.

L’esdeveniment també ha comptat la participació de Francisco de la Peña, Impulsor del Fons d'Inversió en sèrie B Invertits amb alt impacte a Europa i Llatinoamèrica; Fernando Rodríguez Alemany, CEO de 15K Angels, fons d'inversió especialitzat en impulsar iniciatives emprenedores en fase embrionària; Fernando Rodríguez Alemany, de la xarxa internacional de Business Angels Keiretsu Forum, una de les majors xarxes d'inversors amb seu als Estats Units i Europa.

Tots ells han participat a la taula rodona "Claus per aconseguir la inversió en Venture Capital: reptes, desafiaments i oportunitats". També destaca la presència de firmes com Cupido Capital amb la participació de Nicolás Camp i Jorge Fields, o el que va ser responsable del fons Américo Venture, Valentín García, entre d'altres. La inversió en empreses familiars així com l'aspecte de finançament estratègic per al desenvolupament empresarial o l'impuls a la innovació també s’ha tractat en aquest esdeveniment amb les signatures Àrea Financera, Della Capital i Puente Relevo. En l'àmbit internacional ha destacat la presència de la plataforma francesa d'inversió Multipliers, la britànica Capital Partners, la Fundació Europea Finnova amb seu a Brussel·les i impulsora dels Startups Europe Awards o la Comunitat Europea d'Inversors StartupXplore entre d'altres.