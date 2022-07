Una cinquantena de joves s’incorporen al Grup MoraBanc per fer pràctiques d’estiu

AndorraUna cinquantena de joves s’han incorporat a l’equip de professionals del Grup MoraBanc per fer tasques de suport durant l’època de vacances. 34 d’ells entren a formar part de l’organigrama de MoraBanc i 16 als equips de BSABanc. Els interins col·laboraren en diferents departaments dins del programa d’estades que ofereixen els dos bancs i que permet reforçar els equips a l’estiu i oferir una oportunitat professional i a la vegada formativa als joves. Tots els candidats seleccionats són majors de 18 anys i són estudiants universitaris o de formació professional.

Durant la seva estada a MoraBanc, a més de donar suport a l’equip permanent del banc, els joves desenvoluparan un projecte empresarial lligat al món financer que els requerirà interactuar amb diferents departaments i que hauran de presentar al final de l’estiu. Aquesta pràctica reforça el vessant més formatiu de les estades de MoraBanc.

MoraBanc va iniciar el programa d’estades professionals als mesos d’estiu fa més de quaranta anys i actualment aquestes estades són una bona oportunitat per als joves d’Andorra per conèixer com funciona el món professional fent tasques relacionades amb els estudis que estan cursant.

En el cas de BSABanc, el programa es va activar l’any 2001 i, a més de l’època d’estiu, té també un conveni amb la Universitat d’Andorra, Talent UdA-BSA, pel qual estudiants del centre fan pràctiques durant l’any a BSABanc.