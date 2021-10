El clan Pujol hauria ingressat set milions en efectiu a la BPA poc després que esclatés el cas

Andorra la VellaLa família Pujol Ferrussola hauria mogut set milions d’euros dos dies després que es revelés, per una informació publicada pel diari 'El Mundo', un compte corrent de la família amb 137 milions a Suïssa. Cinc dels fills de l’expresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, haurien ingressat aquests set milions en efectiu a diferents comptes de la Banca Privada d’Andorra vinculats a societats de Panamà. Així ho explica en exclusiva aquest divendres la cadena de televisió espanyola ‘La Sexta’, en un afer relacionat amb l’anomenat Pandora Papers, els documents extrets de diversos bufets d’advocats llatinoamericans i analitzats per diversos dels més coneguts mitjans de comunicació internacionals.

Segons la informació de La Sexta, cinc dels set fills de l’expresident català, Jordi, Marta, Oleguer, Pere i Mireia, van moure aquests diners a Andorra dies després que se sabés que tenien aquest compte milionari a Suïssa. Els fills de l’expresident van aprofitar les seves societats creades mitjançant el despatx panameny Alemán, Cordero, Galindo i Lee -un dels 14 bufets dedicats a posar en marxa societats off shore- per obrir comptes a la Banca Privada d’Andorra, on van ingressar la quantitat esmentada.

Cadascun dels descendents de Jordi Pujol va ingressar, en metàl·lic, una quantitat en cadascuna de les seves societats. Qui més diners va ingressar va ser el primogènit del clan, Jordi Pujol Ferrussola, amb 3,6 milions d’euros en sis operacions. Tots els diners van servir per comprar accions a diverses companyies espanyoles com Telefònica, el Banc Santander, Iberdrola o Caixabank.