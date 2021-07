El concurs per al giny del Carroi queda desert

Andorra la VellaEl concurs per a la construcció del giny al pic de Carroi que havien convocat els comuns d'Andorra la Vella i la Massana ha quedat desert després que cap empresa hagi presentat una oferta. Les cònsols de les dues parròquies, Olga Molné i Conxita Marsol, han manifestat que ara s'obre un període de reflexió "per decidir com enfocar" aquest procés. Marsol ha destacat que els ha "sorprès molt" que no hi hagi hagut cap oferta, ja que hi va haver un total de set empreses que van retirar el plec de bases.

"Lamentem que cap empresa s'hi hagi presentat", ha destacat Marsol, que ha incidit en la idea que ara s'obre un període de reflexió "per parlar-ne i veure com actuar". En aquest sentit, Molné ha incidit que el fet que el termini per presentar ofertes hagi acabat a les tres de la tarda d'aquest dilluns fa que encara no s'hagi tingut temps per analitzar què és el que pot haver passat i, per tant, ha afegit que no saben si el que ha frenat les empreses han estat "motius tècnics, econòmics..." o altres aspectes. "Volem reflexionar i analitzar" les causes, ha remarcat. Per aquest motiu els comuns es donen de marge l'estiu per avaluar què ha passat i veure quines accions es poden fer.

"No és una bona notícia", ha valorat Marsol, que ha recordat que fa "molts anys" que es va "darrere d'aquest projecte" i que al llarg d'aquest temps hi havia hagut interès de les empreses. De fet, ha incidit en el fet que fins a set hagin retirat el plec de bases i ha assenyalat que "potser la pandèmia no ha ajudat" que les empreses hagin fet el pas, tenint en compte l'impacte que ha tingut en el sector de la neu.

Sobre el fet de si el plec de bases era massa complex, com s'havia assenyalat, la cònsol major massanenca ha reiterat que ara cal "analitzar els motius", ja que ara com ara no els saben "del cert" i després prendre decisions.

Precisament la cònsol major de la capital ha destacat el fet que una de les empreses que semblava que estava interessada en aquest projecte, Doppelmayr, hagi entrat una carta aquest migdia al comú en la qual "vénen a justificar que el plec és molt exigent" i que era molt complicat "que cap empresa s'hi presentés", afegint que no es descartaven accions legals si ho feia alguna. "No m'ha agradat i em sap greu", ha destacat Marsol, que ha manifestat que si realment veien aquests problemes tècnics podien haver demanat aclariments durant els mesos en què la convocatòria ha estat oberta. En aquest sentit, ha afegit que en aquest temps cap empresa ha demanat cap aclariment. "No hi ha hagut cap demanada d'aclariment, per això sorprèn", ha reiterat la cònsol major de la capital, que ha afegit que la carta diu textualment que no hi pot haver "cap oferta que s'ajusti a les exigències i requisits" del plec de bases. I sobre aquestes condicions ha incidit que eren "exigents", ja que els comuns volien "garanties".

Per a Marsol que hagin entrat aquesta carta al migdia, tot just quan acabava el termini, "no és maco" i ha afegit que "fa pensar" que hi pugui haver al darrere alguna cosa més. Així, ha recordat que Doppelmayr va ser una de les empreses amb la que els comuns havien "parlat molt" i que a més havia "insistit molt" en el projecte.