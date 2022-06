La conducció evoluciona a travès del MINI 100% elèctric

Avui dia, quan pensem a canviar-nos el cotxe caiem en un seguit de dubtes perquè no sabem si triar un cotxe híbrid o elèctric. Avui us volem parlar dels avantatges que trobaràs en conduir un vehicle elèctric com un MINI 100% elèctric, que pots venir a visitar a Pyrénées Motors .

Primer de tot, podem dir que la conducció elèctrica no només és millor pel territori o el planeta sinó que també ho és per la nostra economia. I ho podem justificar perquè un cotxe elèctric fa que ens estalviem el preu del combustible (ja sabem que actualment està pels núvols), el seu manteniment és menys costós, ja que, per exemple, no necessita fer canvi d'oli i el motor és més senzill. Aquests són alguns exemples que et podem donar.

El MINI 100% Elèctric continua sent l'emblemàtic MINI de sempre, però fet per circular per les carreteres del futur. Aposta per un disseny potent que es caracteritza per una conducció lliure d'emissions locals. El vehicle porta incorporada una bateria d'alt voltatge i 32,6 kWh ubicada sota el sòl la qual suposa un centre de gravetat extra baix que permet agafar els revolts de manera segura i emocionant. Una altra de les característiques del vehicle és que el MINI 100% Elèctric et permet passar de 0 a 100 km/h en 7,3 segons sense cap mena de retard i interrupció en canviar de marxa.

Ara només et falta arribar-te fins a Pyrénées Motors per veure en primera persona el MINI 100% Elèctric i acabar de resoldre els dubtes que et puguin sorgir al respecte.