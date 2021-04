El consum de telefonia mòbil de prepagament cau un 25% al març

Andorra la VellaEls abonaments per servei durant el mes de març se situen en 48.716 abonats als serveis de telefonia fixa, 85.637 abonats als serveis de telefonia mòbil i 37.814 abonats a Internet de banda ampla. Aquestes dades suposen una variació percentual del +1,7% respecte al mes de març de l'any anterior en telefonia fixa i del -3,3% en telefonia mòbil. Quant a abonats a Internet de banda ampla, es registra una variació percentual positiva, del 3,1%, respecte al mateix mes de l'any anterior, tal com informa el departament d'Estadística.

Pel que fa als abonats en telefonia fixa, destaca la variació percentual positiva en abonaments a 'Canals xarxa veu corporativa', amb un +4,6% respecte al mes de març de l'any anterior. En telefonia mòbil, destaca la variació percentual negativa en 'Prepagament', amb un -24,3%.

De gener a març del 2021, en comparació amb el mateix període de l'any anterior tant telefonia fixa com Internet a Banda Ampla augmenten un 1,7 i un 3,2% respectivament. Per contra, els abonats a telefonia mòbil cauen un 4% a causa de la davallada del servei de prepagament (-26,8%). Quant als abonaments per servei, les dades mitjanes dels darrers dotze mesos se situen en 48.318 abonats per a la telefonia fixa, és a dir, una variació percentual positiva del 2,3% respecte al període anterior. Pel que fa a la telefonia mòbil, se situen en 85.374 abonats, reflectint una variació percentual negativa de l'1,1% per la caiguda del servei de prepagament, amb un -18,5%; per últim, Internet de banda ampla se situa en 37.327 abonats, mostrant un increment del 3,8%.

El tràfic telefònic en minuts sense Internet, durant el mes de març del 2021, se situa en 16,27 milions, el que representa una variació percentual negativa del 10,2% respecte al mes de març de l'any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat d'11,45 milions de minuts (70,4% del total i equivalent a un -4,8% respecte a l'any anterior), mentre que el tràfic internacional ha estat de 4,82 milions de minuts (29,6% del total i un -20,7% respecte a l'any anterior).

Durant els primers tres mesos de l'any 2021, en comparació amb el mateix període del 2020, hi ha una variació percentual negativa del 3,7% en el tràfic telefònic en minuts sense Internet, ja que el tràfic nacional té una variació del +7,8% i el tràfic internacional del -23,0%. D'altra banda, el tràfic per Internet en GB durant el mes de març se situa en 9,44 milions de GB, fet que representa una variació percentual positiva del +0,6% respecte al mes de març de l'any anterior. Concretament, el tràfic nacional ha estat de 3,27 milions de GB, un 34,6% del total i equivalent a un -11,2% respecte al mes de març del 2020. Quant al tràfic internacional, ha estat de 6,18 milions de GB, un 65,4% del total amb un increment del 8,2% respecte al mes de març del 2020. Cal destacar la variació del tràfic per Internet mòbil, que aquest mes augmenta un 75,9% respecte al mes de març del 2020.