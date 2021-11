Contractar a l’origen, la solució del sector hoteler per salvar la temporada

Andorra la VellaEls hotelers frisen per donar el tret de sortida a una temporada que s’espera atípica i que esperen que sigui el punt de partida a la recuperació dels sector. Expliquen que no serà ni de bon tros una temporada com les d’abans de la pandèmia, però confien que sabran adaptar-se als canvis que ha comportat la pandèmia. Els mercats de proximitat, tant l’espanyol com el francès, ha anticipat reserves coincidint amb els seus respectius períodes de vacances i caps de setmana. Son dos mercats en els quals es confia, mentre que en altres d’internacionals la incertesa plana sobre la temporada a causa de les restriccions sanitàries de cada país.

A data d’avui, l’anglès i el portuguès són els dos mercats internacionals més ferms. Altres més llunyans com l’israelià o el polonès i que treballen amb volums importants estan a l’expectativa, i els que pràcticament es donen per perduts són els Rússia i altres països de l’antiga Unió Soviètica donada la situació complexa que registren en matèria sanitària a causa de la covid.

Els touroperadors asseguren que Andorra s’ha guanyat l’etiqueta de destinació segura i atractiva més enllà de l’esquí. L’alt índex de vacunació de la població hi ajuda, igual que el respecte a les mesures que les autoritats sanitàries han anat implementant per contenir els contagis. Aquest escenari fa que el Principat sigui una destinació atractiva i davant l’arribada de turistes el sector necessita rearmar-se. I és aquí on sorgeix un nou problema: la manca de personal.

Una part dels hotelers han optat per contractar en origen. “El mercat laboral s’ha sacsejat i ara ens està costant moltíssim trobar personal”, explica Gerard Montané, copropietari del grup Hotansa. “Actualment si els treballadors no tenen allotjament des de l’origen és molt difícil que vinguin, no els surt a compte i en aquest sentit tenim un problema de país que s’ha de resoldre”, afegeix. Entre les solucions hi ha la d’implementar polítiques que permetin uns lloguers més assequibles, o la d’oferir allotjament des de l’origen, “cosa que ens ha permès fer una contractació relativament tranquil·la”, assegura Montané.

El sector ha detectat que aquesta temporada es presenta especialment complexa a l’hora de trobar perfils més qualificats com per exemple caps de departament o càrrecs de direcció. “Potser hem perdut quelcom d’atractiu i hem de fer un exercici intern i de país per esbrinar el perquè”, explica Montané. En aquest sentit, assenyala que un punt important i desitjable seria la flexibilització de les condicions demanades als candidats, com els anys d’experiència al sector que es demanen des de Govern. “Això ens facilitaria molt les contractacions, sobretot per a la temporada d’estiu, i faria més fàcil que poguéssim convertir-los en treballadors fixes passat un temps, fet que ens donaria més tranquil·litat a curt i mig termini i la possibilitat de millorar el servei ofert als clients, que és l’objectiu final”.

Malgrat les dificultats i la incertesa, per a la present temporada grups com Hotansa han posat al mercat fins a 1.700 habitacions i 4.600 llits. Per fer-ho possible només aquesta companyia de gestió hotelera ha contractat 520 persones per als 30 establiments que gestiona al país, i entre els quals enguany s’hi han afegit dos hotels històrics fins ara tancats: el Sant Gothard a Arinsal i el Camelot al Pas de la Casa.