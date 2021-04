Conveni amb Israel per potenciar el sector de la innovació a Andorra

Andorra la Vella"Israel és un país que porta molts anys sent capdavanter en temes tecnològics i digitals, en el foment de l'emprenedoria i en l'impuls del sector privat a través de la innovació". Amb aquestes paraules, el director d'Actua Innovació i Actua Empresa, Jordi Gallardo, ha fet públic l'acord de col·laboració que l'entitat ha signat aquest dimarts amb l'Institut d'Innovació d'Israel, un text que té com a objectiu involucrar un tercer actor en el disseny de l'estratègia d'innovació d'Andorra, que hauria d'estar enllestida "abans del mes de juliol". A més, també suposa una bona oportunitat per "fomentar intercanvis econòmics" i donar a conèixer el Principat "perquè empreses i inversors d'Israel vinguin a Andorra i vegin una oportunitat d'inversió aquí".

La col·laboració entre Actua Innovació i l'entitat israeliana s'allargarà durant un període de dos anys. Els primers contactes entre ambdós països es van establir després d'una visita que es va fer a Israel a finals del 2019, on Gallardo va poder tenir una primera trobada amb el director de l'institut i, després de molts mesos i endarreriments a causa de la pandèmia, "hem pogut tancar aquesta col·laboració que és important per Andorra, per Actua, pel Govern i també per a ells". Així doncs, la voluntat és que fruit d'aquestes sinergies se'n desprengui la creació d'un ecosistema d'innovació al Principat centrat en l'emprenedoria, les 'start-ups' i l'entorn digital, a banda d'obrir la possibilitat a explorar altres sectors molt més concrets.

Fins al moment, des d'Actua i el Govern ja es comptava amb la col·laboració de la Universitat de la Salle de Barcelona pel que fa a tasques d'assessorament. Ara "introduïm una tercera institució que ens dona encara més garanties i reforça aquesta feina que estem fent", ha dit. Tot i això, Gallardo ha confessat que serà en el moment de fixar les prioritats de l'estratègia d'innovació del país quan "veurem quines són comunes" amb Israel, tot i que ha avançat treballs conjunts en àmbits com la sanitat, la mobilitat i el canvi climàtic, "i potser algunes més".

A la pràctica, l'acord suposarà que experts d'Actua puguin fer un 'training' a Israel, "en el qual des de l'institut compartiran amb ells part del coneixement i explicaran com treballen des de l'òptica de la innovació", amb la finalitat que "part d'aquest aprenentatge es pugui materialitzar després" i adaptar-lo a les iniciatives que impulsi Andorra. "Estic segur que sorgiran punts d'interès en comú a banda dels que ja hem detectat", ha conclòs.