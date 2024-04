La Coordinadora per un Habitatge Digne insta Marsol a respondre aviat als casos de la 'trampa del fill'

Andorra la VellaLa Coordinadora per un Habitatge Digne continua emprenent accions i comunicats per tal que avanci l'acció de l'executiu pel que fa a la 'trampa del fill', les males pràctiques que duen a terme alguns propietaris al·legant que un familiar necessita el pis, tot i que no sigui així, per poder fer fora la persona que viu de lloguer a l'immoble. Segons expliquen des de l'organització, el 24 d'abril va tenir lloc una reunió entre la ministra d'Habitatge, Conxita Marsol, i representants del grup d'afectats per aquesta problemàtica.

A través del seu compte d'Instagram, Habitatge Digne ha exposat quins eren els objectius de la reunió: assegurar que s'inicien els tràmits parlamentaris tan aviat com es pugui, que la ministra es comprometés a defensar les seves demandes i assegurar que el ministeri que encapçala Marsol disposi dels recursos per garantir que el nou protocol per evitar la 'trampa del fill' es pugui garantir.

Les exigències de l'entitat respecte d'aquesta qüestió són que s'estableixi un procediment sense marge a la interpretació jurídica, que s'investigui cada cas abans que finalitzi el contracte de lloguer, que s'indemnitzi a les víctimes d'aquestes pràctiques, que els arrendataris tinguin el dret a recuperar l'arrendament si es detecta que s'està aplicant la 'trampa del fill', que les famílies monoparentals i en risc d'exclusió social quedin blindades i que s'endureixin les sancions corresponents.

Tanmateix, han assegurat que la ministra Marsol es va negar a deixar per escrit el seu compromís signat adduint que part dels compromisos no depenen d'ella. Tot i això, s'ha compromès a fer arribar a l'organització la seva proposta, obrint la possibilitat de celebrar una nova reunió. Des d'Habitatge Digne demanen a la ministra a tenir la proposta preparada com més aviat millor.