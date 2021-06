Creand Wealth Management i GBS Finance acorden integrar els seus negocis d’assessorament patrimonial i 'family office'

Andorra la VellaCreand Wealth Management (Banco Alcalá, S.A.), entitat de banca privada del grup Crèdit Andorrà, ha arribat a un acord per integrar GBS Finanzas Investcapital AV, filial del grup GBS Finance especialitzada en el servei de 'family office'. La integració del negoci d’assessorament patrimonial es farà dins d’una nova àrea de 'family office' que crearà l’entitat, amb la voluntat de mantenir l’enfocament de donar "un servei integral als clients, proper i alineat amb les seves necessitats i interessos". L’operació és una aposta ferma per seguir potenciant el creixement internacional del grup Crèdit Andorrà, manifesten a través d'un comunicat.

GBS Finance és una entitat fundada l’any 1991 i dedicada a 'corporate finance', 'family office', i inversió en capital d’expansió, que s’ha consolidat durant els últims anys com una de les principals 'boutiques' d’inversió a Espanya, Portugal, Amèrica Llatina i la Xina. La seva divisió de 'family office' va ser de les pioneres a Espanya a oferir un model de negoci basat en l’assessorament patrimonial transparent i global, totalment centrat en el client, i amb arquitectura oberta i independent. Creand Wealth Management té una filosofia i uns valors molt propers a GBS Finanzas Investcapital AV, centrats en el client, destaquen. L’equip de l’àrea de Creand Family Office estarà liderat per Santiago Hagerman, soci fundador i conseller delegat de GBS Finanzas Investcapital AV, que acumula 28 anys d’experiència i ha treballat anteriorment en entitats com Goldman Sachs o Guggenheim Partners.

Aquesta operació s’emmarca en l’estratègia del grup Crèdit Andorrà per als pròxims anys, basada en la consolidació i el creixement orgànic i inorgànic en els diferents països on opera, i en el desenvolupament d’aliances estratègiques per ampliar l’oferta de valor al client. El posicionament del grup està centrat en la capacitat de servei, l’especialització i la innovació, tant en l’oferta de productes com en la tecnologia.

El conseller executiu i director general del grup Crèdit Andorrà, Xavier Cornella, ha explicat que "el nostre pla estratègic es focalitza a consolidar el nostre model de negoci i impulsar el creixement en les places financeres on estem presents, aprofitant les oportunitats que ens ofereixi el mercat. És el cas de Creand Wealth Management al mercat espanyol, un pilar fonamental del nostre projecte de banca privada i gestió d’actius centrat en el client. Per a nosaltres és fonamental trobar un 'partner' de confiança, la visió del qual encaixi amb la nostra i ens permeti sumar esforços per impulsar els plans de creixement".

Marcos Ojeda, conseller director general a Espanya de Creand Wealth Management (Banco Alcalá, S.A.), ha manifestat que l’operació "representa la unió de dos projectes centrats a donar resposta a les necessitats dels clients, que són al centre de la nostra activitat. Aquesta operació ens permet incorporar el talent i l’àmplia experiència acreditada en la gestió de patrimonis de GBS Finanzas Investcapital. Encaixa perfectament amb el nostre model, que aposta per un assessorament personalitzat, arquitectura oberta i innovació per oferir el producte més adequat a cada perfil".

Per la seva banda, el president de GBS Finanzas Investcapital AV, Juan Antonio Samaranch, i Santiago Hagerman, conseller delegat, han destacat que "el nostre sector porta diversos anys consolidant-se, i hem arribat a un punt en el qual són molt útils les economies d’escala. Aquesta operació ens permet recolzar-nos en Creand Wealth Management (Banco Alcalá, S.A.), per centrar-nos plenament a seguir donant un servei personalitzat a cada client i, al mateix temps, mantenir una arquitectura completament oberta. Els clients podran continuar amb qualsevol banc dipositari, i nosaltres seguirem amb una estructura flexible que ens permeti ser objectius, centrar-nos en l’anàlisi i afegir valor donant-los accés als millors gestors i productes del mercat".

Amb aquesta operació i el creixement experimentat durant els últims anys, Creand Wealth Management passarà a tenir un volum gestionat d’aproximadament 3.000 milions d’euros. D’aquesta manera, l’entitat, que té centres a Madrid, Barcelona i València, es consolida com un dels principals actors en l’àmbit de la banca privada i la gestió de patrimonis a Espanya, amb un model de negoci consolidat i una elevada solvència i liquiditat.

Recentment, el grup Crèdit Andorrà va unificar la seva marca a escala internacional sota la nova denominació Creand, amb l’objectiu de maximitzar les sinergies del grup i reforçar la seva presència en les diferents places financeres en les quals opera (Andorra, Espanya, Luxemburg i Miami).

L’operació està subjecta a l’aprovació dels supervisors corresponents.