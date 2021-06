Creixen un 1,5%, fins a les 1.500, les sol·licituds de prestacions per pagar el lloguer

Andorra la VellaLa liquidació pressupostària del Govern dels ajuts per a l’habitatge de lloguer per a l’any 2020 ha estat d'1.855.510 euros, la qual cosa equival a un augment de l'1,4% respecte a l’any anterior. Aquesta quantitat representa un 0,39% del total de la despesa del Govern i un 0,07% del PIB, la qual cosa suposa un descens del 6,3% i un augment del 13,9% en comparació a l'any anterior, respectivament.

El nombre de sol·licituds de prestacions per pagar el lloguer d’habitatges presentades l’any 2020 ha estat de 1.454, xifra que significa un augment de l'1,4% respecte a l’any anterior. Segons les dades fetes públiques pel departament d'Estadística, en els darrers deu anys, s’han presentat una mitjana de 1.202 sol·licituds d’ajut per a l’habitatge de lloguer per convocatòria. D’aquestes, se n’han resolt de manera favorable, de mitjana, 852.

L’import compromès de les prestacions per al pagament del lloguer d’habitatges l’any 2020 suma un total de 2.010.790 euros, el que equival a un 3,2% més en relació a la convocatòria de l’any anterior. Tenint en compte les 1.072 sol·licituds favorables i l’import total compromès l’any 2020, s’obté que l’import anual mitjà d’aquesta prestació és de 1.875,74 euros per convocatòria i persona beneficiària.

L’import total compromès mitjà del període analitzat és d’1.606.318 euros per convocatòria, xifra que significa, de mitjana, un import per beneficiari de 1.885 euros anuals.

Un 6,3% de les llars que es troben en règim de lloguer, segons l’estimació feta mitjançant l'enquesta de pressupostos familiars, han sol·licitat l’ajut. La majoria de peticions s’atorguen a persones residents a Andorra la Vella (41,4%), seguit d’Escaldes-Engordany (18,2%), Sant Julià de Lòria (14,8%), Encamp (13,1%), la Massana (7,1%), Canillo (3,3%) i Ordino (2,1%).

De les 1.454 sol·licituds presentades, el 73,7% han estat resoltes favorablement, el que representa un 1,4% més en comparació amb l’any anterior, i el 26,3% restant, de forma desfavorable, un 1,3% més respecte a l’any anterior.