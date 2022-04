Creus que el Govern hauria de prendre mesures per atenuar l'increment de preus?

La inflació està disparada i res fa pensar que a curt termini pugui estabilitzar-se o recular. La pujada de preus entre els productes clau en els pressupostos de les famílies, els aliments i l’energia, sembla que no tingui aturador. A diferència d’altres països, on s’han aplicat mesures de correcció per atenuar el fort impacte que, per exemple, està tenint la pujada dels combustibles i l’electricitat, a Andorra no s’albira cap acció al respecte. De fet, recentment s’ha anunciat una pujada del 20% de la tarifa de la llum.