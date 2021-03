Denuncien a través de les xarxes una estafa immobiliària

Andorra la VellaDiversos usuaris de les xarxes socials han denunciat aquests darrers dies una estafa immobiliària de la qual han estat víctimes. En un dels casos, que posteriorment altres perjudicats han identificat com similar al que ells mateixos havien patit, el denunciant explica que es trobava buscant un pis de lloguer a Andorra i en va trobar un per al qual en demanaven 700 euros amb totes les despeses incloses i que només calia que abonés un mes de fiança.

La persona denunciant afegeix en el seu relat publicat a les xarxes socials que ho considerava una "ganga", tot i que va començar a sospitar quan li van insistir que havia de fer una transferència per internet, un requeriment que d'entrada a aquesta persona li va semblar raonable. Després, relata, va rebre un paper sense segell de cap advocat. A més, li van demanar que havia de pagar 30 euros més per l'enviament de les claus del pis, ja que la persona responsable suposadament no podia viatjar a causa de les restriccions sanitàries per la Covid-19.

Amb aquesta situació sobre la taula, ho va comentar a la seva gestora i el seu advocat, amb l'objectiu d'acabar de signar el contracte d'arrendament. En aquest moment, va demanar fer una videotrucada i una identificació, que sí que li va enviar. Però finalment, segons relata, va poder constatar que es tractava d'un frau, ja que no rebia cap contesta ni per correu electrònic ni per telèfon. "Cal anar amb molt de compte, el frau de pisos ja està aquí a Andorra", acaba assegurant.