Dipòsit de comptes, declaració tributària i enquesta d'activitats econòmiques, en un sol tràmit

Andorra la VellaA partir d'ara la presentació del dipòsit de comptes, de la declaració tributària corresponent i de l'enquesta d'activitats econòmiques es podrà fer en un sol tràmit. D'aquesta manera es passen dels tres actuals i cinc models diferents a un sol tràmit i dos models en funció de si el volum de negoci és inferior o superior als sis milions d'euros. Els ministres de Finances, Eric Jover, i el de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, han presentat aquest dimarts aquesta simplificació que ja serà efectiva a partir de l'1 de juliol. Entre els objectius hi ha "ser més eficients, tenir una informació més útil i minimitzar els costos" tant per a l'administració com per a l'administrat, "tan econòmics com en temps", ha dit Jover. D'aquesta manera, ha destacat el titular de Finances, s'evita també la duplicitat de tràmits.

"El que fèiem era que cada departament, cada ministeri, requeria de l'administrat dades sense pensar que el company de taula estava demanant dades similars", ha exemplificat Jover. Ara el que es vol és que tant la tramitació com l'obtenció de dades estadístiques sigui "més fàcil per a tothom".

Gallardo ha subratllat que de tres tràmits es passa a un de sol i que en una sola declaració ja s'inclourà informació com el balanç de la situació, els comptes de pèrdues i guanys, la memòria, l'auditoria o el certificat de liquidació tributària. "Es fa un salt qualitatiu cap a la simplificació dels processos", ha subratllat el ministre d'Economia. Entre els avantatges ha destacat que per a l'administració suposarà un estalvi econòmic de 120.000 euros a l'any. Ha remarcat també que es fa un esforç quant al requeriment d'una informació optimitzada, ja que es demana una sola vegada i que es redueixen les dades que se sol·liciten, així, per exemple, es redueix la memòria abreujada de 80 apartats a 39 o s'elimina el formulari 300 de l'IRPF. A més ha de suposar una reducció dels costos per a l'empresari i una major "capacitat d'anàlisi de la informació estadística".

Aquest 2020 els comptes encara es podran presentar per tres canals: el registre de comptes, l'e-tràmits i el portal tributari, però a partir de l'any que ve només es podrà fer a través del portal tributari. D'aquesta manera, es pren aquest exercici com un període d'adaptació i els ministres han assegurat que s'ha volgut dissenyar un "procés senzill" i força "lògic" amb la qual cosa els obligats tributaris no haurien de tenir dificultats per omplir aquesta documentació, ja que el "procediment és molt intuïtiu". A més, hi haurà el suport de les preguntes tant en format digital com a través de l'agència tributària.

Tant Gallardo com Jover ha destacat que aquesta simplificació és fruit "d'un treball intens" i que va en la línia de l'estratègia del Govern de digitalització de l'administració.