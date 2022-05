El director de l’AFA demana una bona llei d’actius digitals perquè no “se’ns pugui tornar a penjar el cartell del dubte”

Andorra la VellaEl director general de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), David Cerqueda, ha defensat en una entrevista a La Vanguardia, que cal fer una molt bona llei d’actius digitals, ja que “Andorra és un país que, a vegades de forma interessada, és sospitós a ulls de tercers”. A més, està en joc la reputació del país: “Vam aconseguir treure’ns l’etiqueta de jurisdicció dubtosa i ara seria molt injust que se’ns pugui tornar a penjar el cartell del dubte”.

En relació a la proposició de llei que està treballant el Consell General, Cerqueda defensa que “hem d’assegurar-nos que serveixi per a activitats positives per als ciutadans. Del contrari, aquesta tecnologia mal utilitzada pot suposar riscos de desprotecció dels usuaris, per exemple amb estafes, i de blanqueig de capitals”. És per això, i entenent que el text inicial “era deficient” i ha quedat desfasat, que des de l’AFA s’ha fet arribar una anàlisi tècnica “que estem convençuts que servirà al legislador per millorar la llei”. Les modificacions han de servir per protegir millor a l’inversor, evitar el blanqueig de capitals i adaptar-se a les necessitats d’Andorra.

Amb relació a “l’etiqueta de jurisdicció dubtosa”, Cerqueda defensa que des d’Andorra “cal esforçar-se en explicar tot allò que es fa bé perquè a vegades la imatge que es projecta des de l’exterior no s’ajusta a la realitat. Patim encara la imatge del model de negoci que existia, i ara es proveeixen serveis financers innovadors i homologables a qualsevol jurisdicció europea”.

En relació al futur del sistema bancari, i tenint en compte les negociacions amb la Unió Europea, a part de complir amb les regulacions equivalents i proporcionals a les entitats de la Unió, “hem d’aconseguir que els nostres bancs siguin molt eficients no perquè passin els costos als clients, sinó com a resultat d’una bona gestió. Pot haver un incentiu a pujar els costos dels serveis, però no seria bo ni per a l’economia del país ni per als bancs, que no serien competitius”, ha argumentat.