Un dispositiu de seguretat informàtica andorrà guanya un premi internacional

Andorra la VellaL'inventor i gerent de l'empresa andorrana Freemindtronic, Jacques Gascuel, ha estat guardonat amb la medalla d'or al Saló internacional de les invencions de Ginebra pel seu giny de seguretat informàtica 'EviCypher'. Es tracta d'una caixa forta física de claus de xifratge, acompanyada per una targeta 'contactless', que no guarda relació amb un sistema informàtic específic, i que es comunica a petició de l'usuari mitjançant un protocol de transmissió de camp proper (NFC).

Així doncs, el giny incorpora una tecnologia verda que pot registrar dades xifrades durant més de 40 anys, sense cap font d'energia elèctrica. Està dissenyat sense plàstic, bateria, connector o connexió al núvol. El dispositiu recupera l'energia a través del senyal NFC del telèfon Android amb el qual està emparellat i, a més, és sòlid i reciclable.

El dispositiu NFC està fabricat amb materials FR4 High Tg i funciona sense errors entre -40 i +85 graus. Ofereix a l'usuari una portabilitat extrema de la disponibilitat dels seus secrets a qualsevol lloc, en qualsevol moment i en qualsevol situació. La solució està dissenyada per preservar l'anonimat extrem i, per tant, no deixa rastre del seu ús ni del seu usuari.

La solució 'EviCypher' permet el control punt a punt del transport de dades. És a dir, d'una targeta 'EviCypher' a una altra targeta igual. La clau de xifratge es compon de diversos criteris de confiança, l'origen dels quals és físic. És possible afegir fins a nou criteris de confiança als altres tres criteris inicials, generats automàticament durant la fase d'aparellament.

El sistema priva definitivament els ciberdelinqüents de l'accés a les claus de xifratge mitjançant un mecanisme físic, la qual cosa també el converteix en una eina de ciberseguretat per combatre el robatori d'identitat. Es pot utilitzar per prevenir, per exemple, atacs de frau contra persones públiques i per protegir-se dels atacs de 'phishing' d'una manera senzilla.

'EviCypher' està dissenyat per evolucionar i adaptar-se als sistemes de comunicació existents, com ara serveis de correu electrònic en línia o locals mitjançant Thunderbird, així com a tota la missatgeria instantània, inclosos els SMS i MMS. A diferència dels sistemes de missatgeria de tot el món, els missatges es mantenen xifrats per defecte i es desxifraran a petició posterior.

La targeta 'EviCypher' estarà disponible a principis de maig de 2021 per fer la reserva. Pot emmagatzemar fins a 200 claus per al xifratge AES256 i fins a 4 claus RSA 2048 o 2 claus RSA 4096.