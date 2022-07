La Duana de Porta intercepta un vehicle amb 18.720 paquets de tabac

Sant Julià de LòriaTal dia com avui de fa 10 anys, el 3 de juliol de 2012, va ser notícia...

La Duana de Porta va interceptar el passat dimarts un vehicle amb matrícula andorrana que transportava il·licitament 18.720 paquets de tabac de la marca Austin, valorats en 19.281,60 euros. Segons ha informat la Duana, el transportista no disposava de la declaració d'exportació corresponent, i per tant es va entregar l'infractor al Cos de Policia, així com el vehicle i la mercaderia retinguda, ja que es va valorar que el valor era superior als 18.000 euros, i per tant es podria tractar d'un delicte penal de contraban.