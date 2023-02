Vessen 3.000 litres de gasoil en una urbanització de la Vall d'Incles

CanilloTal dia com avui de fa 10 anys, el 20 de febrer de 2013, va ser notícia...

Els tècnics dels departaments de Medi Ambient i d'Indústria han intervingut aquest dimecres en un vessament de gasoil que s'ha produït al complex Vilaneu situat al camí del pont de la Vall d'Incles. Segons ha informat el Govern, s'han vessat 3.000 litres de carburant, que han afectat en primera instància l'aparcament, i tot seguit, fora de l'edifici, tot i que de moment no ha arribat al riu d'Incles. Els fets s'han produït aquest dimecres al migdia quan una empresa subministradora de carburant estava omplint el dipòsit del complex sense saber que el tub d'admissió s'havia seccionat dies abans a l'interior de l'edifici per fer uns treballs de manteniment de la cuba. El director de Medi Ambient, Marc Rossell, ha explicat a l'ANA que els tècnics estan treballant per localitzar l'hidrocarbur, i en funció de si és fàcil de succionar es podrà determinar la gravetat de l'incident.