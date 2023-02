Inspecció de Treball investiga un suposat contracte irregular d'Ausàs per part d'una entitat afí a ERC

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 19 de febrer de 2013, va ser notícia...

Inspecció de Treball està investigant un suposat contracte irregular que hauria vinculat laboralment l'exconseller de Governació, Jordi Ausàs, amb una entitat afí a ERC. Aquest contracte hauria permès a Ausàs cotitzar durant uns dies i així tenir dret a cobrar el subsidi d'atur. De la seva banda, ERC ha emès un comunicat en el que nega qualsevol relació laboral amb l'exconseller, que està suspès de militància amb caràcter cautelar després de la seva presumpta implicació en una xarxa de contraban de tabac.

Segons indiquen les informacions publicades aquest dimarts per El Periódico i La Razón, i recollides per l'Agència EFE, Ausàs va ser contractat el 18 de desembre per una associació domiciliada a la seu social d'ERC (al carrer Calàbria de Barcelona), i després de cotitzar 26 dies com a treballador donat d'alta, l'entitat contractant va quedar inactiva.

ERC, de la seva banda, ha negat en un comunicat haver contractat Ausàs ni haver mantingut una relació laboral amb ell, i sobre l'associació que sí que el va contractar precisa que forma part de les entitats que 's'estan preparant per a la transició nacional i la construcció d'un Estat independent'. El president d'aquesta entitat, Guillem Clapés, ha justificat la contractació d'Ausàs perquè tenia previst fer un estudi sobre 'l'ordenació territorial d'una Catalunya independent', i es va considerar que l'exconseller era una persona molt qualificada.

Segons les informacions d'EFE, Ausàs havia de cobrar 1.500 euros per l'estudi però les dues parts van acordar que l'esmentada suma fos destinada a contractar-lo com a treballador, ser donat d'alta a la Seguretat Social i cotitzar pel temps que corresponia amb la categoria d'auxiliar administratiu.

Avancem Cap a la Sobirania, que es defineix com una entitat cultural sense ànim de lucre, va ser donada de baixa com a empresa el 12 de gener de 2013, just 29 dies després d'haver-se constituït com a tal, cosa que la Inspecció de Treball investiga si va constituir un frau a la Seguretat Social.

Segons indica ERC en el seu comunicat, l'associació va rebre un requeriment d'informació per part d'Inspecció de Treball el passat 12 de febrer 'amb data de lliurament del 28 de febrer', i exigeix que s'aclareixi 'com és que els documents' relatius a aquest assumpte 'han estat filtrats als mitjans de comunicació amb manifesta mala fe'. També reclama que, 'una vegada aclarit l'origen de la filtració s'assumeixi la responsabilitat derivada d'aquest mal funcionament de l'Administració pública'.