Traslladen a Tolosa en estat molt greu l'home que va caure pel celobert

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 18 de febrer de 2013, va ser notícia...

La policia ha informat que l'home que aquest diumenge a la tarda va caure per un celobert, havia forçat la porta d'un àtic al carrer Baixada del Molí, i quan es va veure sorprès pels agents, va intentar escapar pel celobert descendint per una canonada de desguàs, que va cedir i es va precipitar al buit des d'una alçada de 2,5 metres, fracturant-se la pelvis. Segons les fonts consultades per l'ANA, l'home residia al mateix edifici i estava intentant robar els seus veïns. Des de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell han informat que l'home ha estat traslladat a l'hospital de Purpan, a Tolosa, en veure que després de practicar-li una fixació de pelvis continuava sagnant i no s'aturava l'hemorràgia. Des de l'Hospital han assegurat que es tem per la seva vida.

La policia ha informat que aquest diumenge, al voltant de les 19 hores, se'ls va alertar que una persona estava intentant robar en un àtic del número 16 del carrer Baixada del Molí. Quan va arribar la patrulla, va constatar que algú havia forçat la porta i en accedir a l'habitatge identificant-se com a agents del cos d'ordre, van sentir un cop sec, del lladre que havia caigut pel celobert.

Concretament, l'home havia intentat fugir per una finestra que donava al celobert i descendir per una canonada de desguàs, que va cedir, i va provocar que caigués al buit des d'una alçada de 2,5 metres. De moment, a causa de la seva gravetat, a l'home, un resident portuguès de 55 anys, no se li han llegit els drets i no està tècnicament detingut, segons han informat des de la Policia, que té previst posar en coneixement de les autoritats policials franceses els antecedents del ferit.