Els dubtes planen sobre l’heliport

Andorra la VellaTot i que finalment s’havia trobat una ubicació que no generava controvèrsia, a la parròquia de la Massana, més de 10 anys després que Demòcrates per Andorra ho posés com una prioritat l’heliport torna a estar a la corda fluixa. L’exemple del Patapou, que es va acabar desestimant per la pressió dels veïns de la zona residencial propera al Sant Ermengol contraris al sobrevol d’helicòpters, va fer créixer la sensibilitat ciutadana envers aquest equipament arreu del país.

La ubicació a la Caubella, terreny de titularitat pública, a priori esquiva les molèsties que eventualment poden causar les maniobres d’enlairament, aproximació i aterratge d’helicòpters de prou envergadura per transportar viatgers. Amb un heliport allunyat dels nuclis habitats se salva l’oposició de veïns contraris a haver de patir el soroll de les aeronaus.

Però els dubtes han tornat arran de fer-se públic que, a banda que només una empresa opta a construir l’heliport, la proposta inclou un hotel no contemplat en les bases del concurs. L’equipament hoteler s’edificaria també en terreny públic, a la vora d’una estació d’esquí, cosa que si prosperés hauria de ser objecte d’un altre procés de concurrència. Aquest projecte complementari a la proposta inicial d’heliport, a més, es veu amb recel per part d’alguns veïns i empresaris de la parròquia de la Massana, especialment aquells amb interessos en els sector hoteler i turístic.