Encara surt a compte omplir el dipòsit a Andorra?

Andorra la VellaLa crisi pel decreixement continuat durant els darrers anys de l’extracció de cru ha provocat un augment del preu dels carburants. Tradicionalment, el diferencial de preus entre Andorra i els països veïns ha fet que molts visitants aprofitessin l’estada al Principat per omplir el dipòsit. Fa setmanes que l’import per obtenir combustible està en “màxims històrics” al país, una dinàmica d’escalada de preus que també afecta la resta d’Estats. La ministra Calvó desvinculava, aquesta setmana, l’augment del preu dels carburants amb la implementació de la taxa verda aprovada pel Govern, que va entrar en vigor el passat 1 de gener. Certament, aquest impost, tot i haver contribuït lleugerament en l’encariment de preus -tres cèntims per litre de dièsel segons Calvó- no és el responsable de les quantitats que s’estan pagant avui per omplir el dipòsit. Arreu estan batent xifres històriques.

Aquesta setmana tant la gasolina de 95 octans com el gasoil d'automoció han marcat els seus preus màxims històrics, segons el Butlletí Petrolier de la Unió Europea. Així, la gasolina supera el màxim preu que ja havia assolit la setmana passada, mentre que el gasoil, que fa set dies encara no havia batut el seu rècord de preu, ara ja ho ha fet.

Els dos carburants han encadenat aquesta setmana la seva setena pujada consecutiva i acumulen ja un encariment de fins al 8,5% des de començament d'any. A Catalunya, el preu mitjà del litre de gasolina s'ha situat a 1,575 euros, i suma així el seu tercer rècord històric seguit, després d'encarir-se un 1,09% respecte a la setmana passada. Per la seva banda, el preu mitjà del litre de gasoil s'ha situat aquesta setmana a 1,462 euros, de manera que ha remuntat un 1,24% els últims set dies, i estableix així un nou màxim històric, superant els màxims d'1,44 euros del setembre del 2012 com a rècord fins ara.

La nova pujada del preu dels carburants fa que omplir el dipòsit d'un cotxe a Catalunya de mitjana aquesta setmana sigui un 26% més car que fa un any en el cas de la gasolina i un 29% superior en el cas del gasoil. Així, omplir un dipòsit mitjà de gasolina de 55 litres costa ara al voltant de 86,6 euros, uns 17,8 euros més que fa un any, mentre que en el cas del gasoil puja a uns 80,41 euros, uns 18,1 euros més que a mitjans de febrer del 2021.

A Andorra, segons el departament d'Estadística, hi ha també un creixement continuat amb uns percentatges similars al país veí del sud. Durant el darrer any, el gasoil de locomoció ha augmentat un 33%, el millorat un 32%, la gasolina sense plom de 95 octans un 30% i la de 98, un 28,5%. El preu del gasoil de calefacció ha pujat un 41%. Els preus del gener del 2022 marquen màxims històrics per a tots els tipus de carburants. I ho continuaran fent. Fa deu dies, el litre de Sense Plom 95 costava 1,39 euros, el de 98 octans, 1,46 euros i el litre de diésel es pagava a 1,26 euros. Aquest dijous al vespre, el litre de Sense Plom 95 costava 1.426, el de SP 98, 1,48 i el dièsel, entre 1,30 i 1,32 euros el litre.

Tot i aquests nivells, el preu de la gasolina sense plom de 95 està, tant a Andorra com a Espanya, per sota de la mitjana de la Unió Europea, situada a 1,701 euros el litre, i de la zona euro, amb un preu mitjà d'1,780 euros. En el cas del dièsel passa una cosa similar, ja que el preu a la UE és d'1,583 i d'1,637 a la zona euro.