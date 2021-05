Enzyme es proclama guanyador del premi 'IBM Beacon 2021' per segon any consecutiu

Andorra la VellaEnzyme Advising Group, empresa tecnològica participada pel Grup Pyrénées, ha estat guardonada amb el premi 'IBM Beacon 2021' en la categoria 'Outstanding Cloud & AI Embed Solution', pel projecte 'Plataforma de Diagnòstic Intel·ligent' dut a terme per Hipra, companyia líder en prevenció de la salut animal. Enzyme rep el premi per segon any consecutiu i és l'única empresa espanyola entre les 17 guardonades el 2021 a nivell mundial.

La 'Smart Diagnosis Platform' és una solució d'imatge basada en intel·ligència artificial que facilita el procés de creació de noves eines de diagnosi visual (recollida d'imatges, anotació i formació), identifica senyals d'alerta primerenca i proporciona una diagnosi preliminar automàticament.

La solució permet l'ajust i la formació d'algoritmes de reconeixement visual per a la diagnosi de malalties. Des d'una aplicació, qualsevol empleat que tingui accés a un terminal mòbil pot fer una diagnosi presencial i en temps real, reduint el cost del procés i accelerant l'obtenció de resultats per aplicar un tractament preventiu de vacunació a la granja, ajudant a minimitzar el consum posterior de medicaments i antibiòtics.

Álvaro Ortín, CEO d'Enzyme, explica que “aquest premi és un reconeixement a l'excel·lència i a la innovació, dos dels valors que defineixen Enzyme, i referma el nostre compromís d’ajudar els nostres clients en el procés de transformació digital de les seves empreses amb l'ús de la Intel·ligència Artificial".

Enzyme va ser seleccionat per un jurat format per especialistes de la indústria, executius d'IBM i analistes que van reconèixer com el projecte de 'Smart Diagnosis Plaform' ha ajudat el client a aconseguir el seu objectiu amb la tecnologia d’IBM. L'aplicació de la Intel·ligència Artificial en l'anàlisi d'imatges posiciona Enzyme com un dels principals actors en la implementació d'aquesta tecnologia, convertint-la en un dels principals components de l'oferta de serveis d'Enzyme. Aquest reconeixement és un testimoni no només de l'aposta d'Enzyme per la innovació, sinó també de la satisfacció i el creixement empresarial dels seus clients.

Els 'IBM Beacon Awards' d'aquest any celebren la seva 22a edició, s'entreguen en el marc de l'esdeveniment 'Think 2021' i reconeixen als socis comercials d'IBM que ofereixen solucions excepcionals per ajudar a impulsar el valor empresarial i transformar la forma en què operen els clients i les indústries.