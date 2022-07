Escaldes obre la porta a edificar ells mateixos el terreny de l'antic escorxador

Escaldes-EngordanyEl cònsol menor d'Escaldes-Engordany, Joaquim Dolsa, qüestionat sobre les declaracions realitzades pel titular de la cartera de Territori i Habitatge en relació amb la no viabilitat del terreny de l'antic escorxador de la parròquia, el qual el comú havia proposat cedir al Govern per construir-hi un habitatge, ha obert la porta a estudiar des d'Escaldes la possible construcció de pisos a preu assequible o socials. "Si consideren que el terreny no és oportú, potser ens ho mirarem des de la corporació i analitzarem si és possible tirar-ho endavant nosaltres mateixos; estudiar quins són els problemes que té i com es podrien resoldre", ha assenyalat.

Tanmateix, ha considerat que si al seu dia es va poder bastir l'antic escorxador i l'edifici que hi ha al costat, "m'imagino que, 50 anys després, amb el que ha evolucionat la tecnologia, hauríem de ser capaços de construir-hi. No veig que pot impedir avui dia edificar un habitatge en aquell terreny". Respecte a la gran inversió que suposaria la construcció, segons ha apuntat el ministre, ha indicat que des de l'executiu es podrien posar en contacte amb el comú i gestionar-ho les dues administracions.

Quant a la qüestió relativa al fet que Escaldes disposa de més terreny que podria cedir, Dolsa ha exposat que la parròquia té pocs terrenys de propietat al centre i la majoria són de privats, com per exemple el Clot d'Emprivat, un indret on "no crec que el Govern hi pugui construir pisos a preu assequible o socials".

D'altra banda, en referència a l'incendi que va tenir lloc aquest dimarts al vespre al costat del pont de la Tosca, ha manifestat que el comú no té competència sobre el cos d'extinció d'incendis, però, respecte als problemes per accedir a l'habitatge, ha comentat que, en vista al futur, "caldrà que els comuns siguem més curosos amb els plans d'urbanisme".