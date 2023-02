Els pisos a preu regulat del Cedre costaran entre 550 i 640 euros

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha anunciat que fa "un pas en ferm" perquè l'edifici de pisos a preu regulat a Santa Coloma, concretament a la zona del Cedre, sigui una realitat aviat. En aquest sentit, la cònsol major, Conxita Marsol, ha anunciat que ja tenen un estudi de viabilitat que conclou que allà s'hi podran construir entre 30 i 35 pisos de dues i tres habitacions a uns preus de 550 euros els de 70 metres quadrats (dues habitacions); 640 euros els de 80 metres quadrats (tres habitacions) i 60 euros cada plaça d'aparcament. L'estudi també calcula que el cost de la construcció sigui de 4,4 milions d'euros. El comú planteja una concessió per 50 anys i un retorn de la inversió del 4,78%, amb la qual cosa Marsol s'ha mostrat convençuda que "pot funcionar". A més, ha destacat que el comú garantirà sis mesos de lloguer.

Marsol ha defensat que per a Andorra la Vella és "prioritari actuar ja en el tema de l'habitatge" i per tant es tira ja endavant aquest concurs per a la concessió amb la intenció que abans de l'estiu pugui estar adjudicada la concessió i les obres puguin començar de manera immediata perquè en dos anys aquest immoble estigui acabat.

Els pisos s'han de construir en un edifici del qual ja es compta amb l'estructura i la cònsol major ha destacat que a la planta baixa s'hi faran la ludoteca i l'escola bressol, que ara es troben en espais de lloguer, i ha subratllat que al davant també es basteixi una plaça.

D'aquesta manera, és previst que a la primavera es tregui a concurs el projecte de concessió del bloc de pisos, que inclou la construcció i explotació dels habitatges. Abans, però, es publicarà al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) l'estudi de viabilitat econòmica que es vol acabar de polir.

Des de l'oposició el conseller Sergi González ha destacat que és "una bona proposta" però des de PS+Independents lamenten que "vista la liquiditat del comú" aquest no sigui un projecte que es financi amb diners comunals, i més tenint en compte el cost de 4,4 milions. En aquest sentit, ha destacat que no s'entén perquè el comú no fa "un pas endavant" i assumeix el projecte de la mateixa manera que ho van fer les majories socialdemòcrates amb el Calones i Jovial. "Ara és el moment de fer una política d'inversió per la ciutadania", ha conclòs González, que ha afegit que esperen que la majoria complexi "el seu compromís" i la setmana que ve els lliuri el pla de viabilitat definitiu.

Marsol ha anunciat l'impuls al projecte al final d'una sessió de consell de comú celebrada aquest divendres i durant la qual s'ha aprovat l'ampliació del contracte de recollida de residus amb Pirinenca de Serveis per incorporar el recorregut del porta a porta al carrer Terra Vella. També han jurat el càrrec dos nous agents del servei de Circulació: Ivan Iglesias i Adrià Soto.