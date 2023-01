Possible concessió de 60 anys pels pisos socials de Ciutat de Valls

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella continua treballant per donar forma als dos projectes d'habitatges a preu reduïts que es volen impulsar a la parròquia, a Ciutat de Valls i a Santa Coloma. La intenció és que cap a finals d'aquest mes o principis del febrer puguin treure's ja els concursos per trobar promotors interessats a promoure aquests edificis. Tal com ha avançat la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, la idea és que la concessió de l'immoble de Ciutat de Valls sigui d'uns 60 anys, tenint en compte el cost de l'obra i els preus que s'estipularan des del comú. Malgrat buscar aquesta concessió, Marsol ha incidit que el comú podria assumir un dels projectes, si bé la voluntat seria que "almenys un" s'impulsés per concessió.