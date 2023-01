Escaldes obre el concurs pels treballs d'excavació dels pisos socials

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha convocat el concurs públic per contractar una empresa que dugui a terme els treballs d'excavació i construcció d'un aparcament soterrat més planta baixa a l'avinguda del Pessebre, número 60, on s'edificaran els futurs pisos de lloguer a preu assequible de la parròquia.

El plec de bases per participar en el concurs es pot descarregar gratuïtament des del web www.e-e.ad o es pot recollir al servei de Tràmits de la corporació, on també s'hauran de lliurar les ofertes abans del 10 de març a les 15.00 hores. L'acte d'obertura de les propostes tindrà caràcter públic.

Cal recordar que el projecte d'habitatges de lloguer a preu reduït que el comú d'Escaldes preveu la construcció d'una cinquantena de pisos. Concretament, l'habitatge comptarà amb un total de 39 immobles, dels quals sis tindran una habitació, 23 dues, sis de tres dormitoris i quatre pisos per compartir destinats a la gent gran que no volen viure sols i no els fa res compartir els espais comuns amb altres persones, a més d'un total de disset places d'aparcament. L'edifici també disposarà d'una plaça pública a peu de carrer i tindrà un atri central que connectarà tot l'habitatge i donarà accés al carrer Hortalets de Ribot.

La corporació escaldenca va adjudicar el projecte arquitectònic guanyador del concurs d'idees per a la construcció d'un edifici de pisos a preu assequible a l'avinguda del Pessebre, número 60, a l'estudi d'arquitectura Pere Cervós i Causa Estudi per un import de 7,2 milions d'euros i un termini d'execució de catorze mesos. A més, serà el comú qui finançarà l'edificació del bloc de pisos.

Vigilància al Clot d'Emprivat i el Prat del Roure

Escaldes també ha convocat un concurs públic per a la contractació del servei de vigilància i control d'accés a les zones Clot d'Emprivat, del Prat del Roure i de la plaça dels Dos Valires. Segons informen, el plec de bases per participar en el concurs es pot descarregar gratuïtament des del web www.e-e.ad o es pot recollir al servei de Tràmits de l'administració comunal. Així doncs, el termini de presentació de les ofertes finalitza el 9 de març a les 15 hores i l'acte d'obertura de les propostes tindrà caràcter públic.