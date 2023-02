Desallotgen un edifici de l'avinguda Santa Coloma

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha ordenat el desallotjament d'un edifici de l'avinguda Santa Coloma per "seguretat", concretament es tracta del número 28. Segons ha explicat el cònsol d'Andorra la Vella, David Astrié, l'agreujament de les esquerdes que van aparèixer el maig del 2022 ha fet que la corporació prengui la decisió per "precaució", salvaguardant, en tot moment, el benestar dels ciutadans que hi resideixen i que seran allotjats en hotels pròxims a l'immoble.