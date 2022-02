Escaldes premiarà amb 14.000 euros els guanyadors del concurs d'idees pel projecte de pisos socials

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes ha donat el primer pas per fer realitat el projecte de pisos socials que preveuen construir a l'avinguda del Pessebre de la parròquia i ha publicat el concurs d'idees al BOPA per saber quin cost aproximat tindria la iniciativa i poder dur a terme un pla de negoci per a la futura concessió de l'habitatge. La cònsol major, Rosa Gili, ha explicat que per incentivar la participació al concurs de "com més arquitectes millor", la corporació ha decidit atorgar premis als futurs tres guanyadors. D'aquesta manera, la idea vencedora rebrà una recompensa de 8.000 euros, el segon de 4.000 i el tercer de 2.000.

(seguirà ampliació)