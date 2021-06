Espot aposta per un nou model turístic basat en el valor afegit i la sostenibilitat

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha afirmat que la crisi sanitària i la posterior econòmica i social "ha certificat que hi ha un determinat model turístic que estava esgotat, no només a Andorra sinó en general, i que cal apostar per un altre tipus de turisme, més lligat a la sostenibilitat i que aporti un valor afegit, i per això hem accelerat el procés de transformació de la nostra política turística". Espot, que ha assegurat que encaren la temporada d'estiu "amb molt d'optimisme", ha fet aquestes manifestacions duant la seva participació aquest dimarts al Fòrum Nueva Economía, on ha coincidit amb la secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan, amb qui han recordat i posat en valor els resultats de la Cimera Iberoamericana celebrada el mes d'abril passat.

El cap de Govern ha explicat el procés de diversificació econòmica amb l'obertura a la inversió estrangera i l'homologació fiscal. En aquest sentit, ha destacat la negociació amb la Unió Europea (UE) sobre l'acord d'associació. "Avança a bon ritme i estem esperançats, tot i que és una negociació complexa, però quan hagi culminat i haguem afegit als nostres atractius la seguretat jurídica europea, Andorra serà un país encara més atractiu del que ho és ara", ha afirmat. A més, a preguntes del moderador, Espot ha assegurat que Andorra ja no és un paradís fiscal i, en aquest sentit, ha dit que "no fem vestits a mida, sinó que tenim una normativa i aquesta normativa s'aplica a tothom per igual, es digui Leo Messi, siguin empresaris o 'youtubers', espanyols o residents de qualsevol altre lloc, no tenim règims especials; per tant, les persones que decideixen venir a Andorra ho fan sota aquestes condicions", ha assegurat.

Igualtat de condicions

Seguint amb les negociacions amb Europa, Espot ha entrat al detall i s'ha referit al sector bancari. En aquest sentit, ha augurat que Andorra permetrà l'arribada de bancs estrangers sempre que els andorrans estiguin en igualtat de condicions a la UE. "Si formem part del mercat interior europeu –ha dit el cap de Govern– és normal que hi hagi entitats bancàries d'altres països que vinguin a Andorra, i això ho entenem i ho assumim, però hi estarem d'acord si els nostres bancs poden competir en igualtat de condicions, i per això reclamem que puguem tenir un prestador d'última instància i que tinguem accés als mecanismes de finançament del Banc Central Europeu (BCE), creiem que és un tracte just".