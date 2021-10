Les estacions d'esquí inverteixen 7,8 milions d'euros en una temporada marcada per les copes del món

Escaldes-EngordanyAvui fa 10 anys, el 27 d'octubre de 2011, era notícia...

Grandvalira i Vallnord, sota el paraigües d'Ski Andorra, han presentat aquest dijous la temporada d'hivern 2011-2012, marcada per la celebració de tres copes del món: la d'esquí alpí femení, la de quilòmetre llançat i la d'esquí de muntanya. En total entre els dos dominis s'ha fet una inversió de 7,8 milions d'euros. Entre les principals novetats, a Grandvalira destaca l'ampliació del domini en dotze quilòmetres gràcies a la instal·lació d'un telesquí a Encampadana i la renovació del telesquí del Montmalús; mentre que a Vallnord s'ha fet una nova pàgina web, s'ha construït un woodpark i s'ha enllestit la pista Megaverda d'Arcalís, de vuit quilòmetres. El director general de Vallnord, Martí Rafel, ha dit que el calendari d'aquesta temporada els pot beneficiar més i que creu que els mercats internacionals creixeran. En canvi, el client de proximitat dependrà com sempre de la neu, i en aquest sentit, ha destacat que enguany s'ha incrementat el percentatge de domini que es pot innivar artificialment, que ha passat del 40 al 53% a nivell de les dues estacions.

Les estacions d'esquí del país han presentat un any més la temporada d'hivern i les seves novetats. Enguany ho han fet al Centre d'Interpretació de l'Aigua i del Madriu (CIAM), per demostrar que 'l'aigua calenta i la neu són coses complementàries encara que no ho sembli'. Amb aquestes paraules ha introduït l'acte el cònsol major d'Ordino, Ventura Espot, com a president de torn d'Ski Andorra.

Pel que fa a Grandvalira, la seva directora comercial, Carolina d'Areny-Plandolit, ha explicat que les principals novetats són un nou telesquí per accedir al Pic d'Encampadana (El Tarter) per baixar per cinc noves pistes (una vermella i quatre blaves) i tres canals de freeride. Tot plegat suposa dotze quilòmetres més de pistes, per arribar a un total de 205. El nou giny té un cost de 250.000 euros. D'altra banda, cal esmentar els 685.000 euros que s'han destinat a substituir el telesquí de Montmalús, al sector Grau Roig, per un de més modern amb capacitat per a 800 persones/hora.

També es crea una nova zona de freestyle per a debutants als Cortals (sector Encamp), es crea una escola d'esquí a l'snowpark del Peretol, es remodelen els restaurants d'Espiolets (Soldeu) i Pessons (Grau Roig), i s'agafa la gestió del restaurant Abarset, a peu de pistes del Tarter.

En el cas de Vallnord, el director general, Martí Rafel ha explicat que les principals novetats a nivell de màrqueting són la renovació del web, la creació d'un canal intern de televisió, la formació de l'equip Vallnord Smile per acompanyar i atendre els clients, i la posada en marxa d'una campanya perquè els esquiadors expliquin com seria el seu dia ideal a l'estació.

A pistes, s'ha enllestit la pista Megaverda d'Arcalís, que amb vuit quilòmetres serà la pista verda més llarga dels Pirineus. També a Arcalís, s'ha creat el DVA Park, un espai gestionat pel Centre d'Estudis de la Neu i la Muntanya (Cenma) per fer formació sobre la detecció de víctimes d'allaus, i s'han instal·lat mòduls de fusta al Bosc de l'Hortell per crear un woodpark d'hivern. A Arinsal s'ha renovat l'snowpark i a Pal s'ha creat una nova zona d'activitats al Pla de la Caubella.

Rafel ha dit que és difícil fer previsions de com anirà aquesta nova temporada, tot i que ha assegurat que el calendari és més favorable que l'any passat, ja que la Puríssima permet que hi puguin haver estades de tota una setmana, i perquè la Setmana Santa serà més aviat que l'any passat.

Els responsables de les dues estacions han tornat aquest mateix dijous d'Israel, i durant aquesta tardor també han anat a promocionar-se a Polònia, Romania i els països escandinaus, mercats on veuen un potencial important, tot i que costarà que vinguin en massa. Rafel considera que el panorama internacional serà més positiu que els mercats de proximitat, 'on la neu juga un rol clau'. En aquest sentit, preveu que els mercats rus i polonès creixin, que el britànic es mantingui, i que el francès també augmenti una mica.

De la seva banda, el nou gerent d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha dit que donaran suport al sector de la neu sobretot dedicant més diners a la comunicació i el màrqueting. Budzaku ha indicat que cal reduir la gran dependència que hi ha amb els mercats espanyol i francès, però que no faran accions a un gran nombre de mercats, sinó que aniran obrint-se a poc a poc. En aquest sentit, considera que Rússia té un gran potencial.