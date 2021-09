Estiu de xifres històriques per a Naturland

Sant Julià de LòriaNaturland ha tancat l'estiu amb uns ingressos històrics. De fet, les millors dades registrades fins al moment eren les de l'estiu del 2019, i enguany, la facturació s'ha superat en un 1,5%. En relació amb les mateixes dades de l'any passat, la diferència és més àmplia, amb un 27% més. Pel que fa a la despesa mitjana per client, ha pujat un 45% en comparació amb el 2020 i un 68% més respecte del 2019. Aquestes dades es tradueixen amb la millor temporada d'estiu de la història de Camprabassa quant a recaptació. A través d'un comunicat, l'estació expliquen que la temporada d'estiu suposa el 53% del volum de negoci de tot l'any.

Segons informen, canvi en la política comercial, amb el suport de la nova campanya i dels canals de venda online, han estat els factors clau per aconseguir aquests resultats. De fet, manifesten que la nova estratègia ha estat decisiva per començar a posicionar Naturland com un destí de natura alineat amb les noves necessitats dels viatgers, un dels objectius del seu full de ruta.

En aquest sentit, Naturland ha promogut més intensament la compra a través de la web pròpia, com a garantia per poder dur a terme les activitats. Així, per a accedir al Tobotronc s'ha continuat amb la limitació d'un viatge per persona i sempre amb reserva prèvia, amb l'objectiu d'assegurar el viatge a totes les persones, evitant aglomeracions. Concretament, el producte més venut ha estat l'entrada 'Aventura', que té un cost de 35 euros i inclou el passi al Tobotronc i a activitats a les dues cotes.

Pel que fa a les novetats d'activitats, l'hípica i els circuits de MTB han tingut molt bona acceptació entre els usuaris, i d'aquesta manera es continuaran potenciant. D'aquesta manera, la majoria de les persones que han valorat l'estada de forma positiva o molt positiva ho han fet per la gestió de les reserves al Tobotronc, la varietat d'activitats, l'entorn, així com la gastronomia i l'atenció al client. En aquest sentit, el Tobotronc ha estat guardonat com una de les destinacions destacades en la seva categoria.

Aquests resultats positius alineats amb la resta d'indicadors turístics del país, des de Naturland es mostren molt satisfets per les xifres, ja que fan presagiar una bona temporada d'hivern i encarar-la amb optimisme. Quant a la xifra de visitants, ha estat molt similar a l'any anterior, però s'ha hagut de penjar el cartell de complet en diferents dies d'agost, abans de l'obertura diària de les instal·lacions per tal de garantir l'aforament i el bon funcionament del centre.

A partir d'ara, Naturland continuarà obert els caps de setmana amb propostes a les dues cotes fins a la temporada d'hivern, quan es reprengui l'activitat a l'estació d'esquí nòrdic. Fins aleshores, s'ofereixen les activitats d'hípica i els serveis gastronòmics del restaurant la Borda de Conangle. D'altra banda, l'estació està acabant de programar activitats lúdiques alternatives de lleure durant la tardor i en dates assenyalades. Finalment, el projecte del centre eqüestre i la reconversió del Prat de Conangle continuaran en marxa.