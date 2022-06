Estudi per al desenvolupament de noves rutes a l'aeroport

Andorra la VellaAmb el bon resultat que està tenint la línia regular entre Andorra i Madrid, el Govern es planteja la possibilitat d'enfortir la línia i ampliar les rutes. Per aquest motiu ha contractat a la International Air Transport Association (IATA) per a la realització d'un estudi de desenvolupament de noves rutes de l'aeroport d'Andorra - La Seu. Tal com ha informat el ministre portaveu, Eric Jover, l'estudi permetrà obtenir una valoració objectiva i "ens dirà quin tipus de línies regulars hi podria haver".

De fet, la setmana passada, ja es va anunciar la voluntat de poder establir línies regulars amb França, Mallorca, Lisboa o el Regne Unit. Així, més enllà de les intuïcions i voluntats del Govern, l'estudi permetrà apuntar quines línies regulars podrien establir-se, amb quins criteris i amb quina necessitat de finançament, en cas que fos necessari. Jover ha remarcat que es tracta d'un pas més en l'aposta de l'executiu per aquest aeroport.