Un expert en empreses familiars recomana enfocar la seva gestió amb humor

Andorra la Vella"Quan el camí és feixuc una mica d'humor ajuda a donar una altra perspectiva, desestressa, obre la ment i combat la depressió", així ho posa en relleu el conseller de famílies empresàries Jordi Tarragona que aquest dijous al matí ha presentat el seu llibre 'Empresa familiar amb humor' en un acte organitzat per l'Empresa Familiar Andorrana (EFA). L'expert creu que és precisament en moments complexos com l'actual que l'humor és més necessari que mai. Un parer que ha compartit el president de l'EFA, Daniel Armengol, que ha reivindicat que aquest sigui el primer acte que comparteix amb els associats des que va ser escollit per liderar l'entitat. "Cal un temps per pensar, per comunicar, i amb humor les coses entren millor que amb la crua realitat", ha valorat Armengol.

El llibre que Tarragona ha presentat tracta un centenar de temàtiques que afecten l'empresa familiar. Estan tractades amb clau d'humor i compta amb il·lustracions de José Luís Martín. Tal com ha comentat l'autor, el 70% són "transversals a qualsevol tipus d'empresa, familiar o no" com per exemple què és el lideratge o qüestions exògenes com el canvi climàtic, o la Covid, el funcionament o la comptabilitat i temes més de la família empresària, com el relleu, la propietat, el govern, o la preparació dels continuadors.

Tarragona considera que l'empresa familiar té al davant cinc reptes: "que el negoci funcioni"; la comunicació tant amb la gent que hi treballa, com amb els clients i entre la família; la professionalització de les estructures i del sistema de treball; la implicació dels continuadors tenint en compte que cal apropar-los a l'empresa perquè la coneguin i "i l'estimin" i, per tant, perquè vulguin continuar el negoci, i el relleu a la propietat, ja que "passar el testimoni té implicacions emocionals i és difícil de cobrir".

En el moment actual l'empresa familiar té més dificultats o menys que la resta? Tarragona destaca que depèn del sector en el qual treballin i també la situació en la qual es trobin, ja que no és el mateix que tingui deutes que no. De totes maneres, reivindica que si l'empresa familiar és "sòlida i s'entén" té "més capacitat de sacrifici i pensa en més llarg termini", amb la qual cosa pot "superar amb més possibilitats situacions adverses". Així, recorda que a la crisi del 2008 hi va haver un major percentatge d'empreses familiars que d'altres tipus que van "sobreviure".

I si ha de donar un consell a les empreses familiars destaca que "pensin en el futur escoltant les següents generacions, ja que potser no coneixen el negoci, però poden tenir una visió més encertada del futur i el futur serà més d'ells que de nosaltres".

L'acte ha comptat amb una trentena d'assistents que han pogut també traslladar les seves preguntes a l'autor.

Moratòria de la construcció

D'altra banda, i qüestionat sobre l'entrada en vigor de la llei per a la promoció de la sostenibilitat del desenvolupament urbanístic i del turisme, i de modificació de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, Armengol ha destacat que "sempre que un govern intervé en un mercat ens preocupa" però ha afegit que n'han de fer una valoració més aprofundida en la propera junta.